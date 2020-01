En Facebook se volvió viral la fotografía de un niño que se encuentra durmiendo abrazado a su perro en la esquina de una calle ante la indiferencia de la gente que lo observa sin prestarle atención. Dicha imagen captada en Manila, capital de Filipinas, ha conmovido a miles de usuarios en las redes sociales.

Las imágenes fueron publicadas por el usuario Jem Villomo. La identidad del menor, que descansa en un calle cercana a la estación central de trenes con su mejor amigo, aún no se conoce, tampoco si cuenta con un hogar.

“El nene vive en la calle junto a su perro. No pide dinero sino comida para él y su perro en el área del Boulevard Edsa Shaw. Me sentí molesto ese día por no llevar dinero conmigo y poder dárselo”, contó Villomo.

Los usuarios en Facebook expresaron su indignación contra los padres por no cuidar a su menor hijo que duerme en la calle. Otros dijeron que podría ser huérfano, por lo que pidieron la intervención del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, ente que tiene la obligación de cuidar a menores en Filipinas.

“Hay algo gravemente mal en una sociedad que pasea más allá de esto”, escribió una usuaria en la mencionada red social.

Al parecer, la única familia que tiene el niño es el perro, que también duerme acurrucado con el calor de su amo. Las personas que comentaron la fotografía esperan que se consiga ayuda para el menor.