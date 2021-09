El día de un matrimonio es el más importante para quienes se unirán para el resto de su vida. Sin embargo, no se cuenta con que algún hecho pueda terminar arruinando todo y dejar sin recuerdos el evento. Esto es lo que pasó con una mujer, quien fue contratada como fotógrafa por dos novios debido al maltrato que sufrió por parte de ellos.

La red social Reddit fue la plataforma a través de la cual se dio a conocer el peculiar caso. El hilo de la historia se titula “Am I The Asshole?” o “¿Soy un imbécil?” en castellano, y pertenece al usuario identificado como Icy-Reserve6995, quien buscaba opiniones sobre un hecho vivido por ella.

“No soy realmente fotógrafa, soy peluquera de perros. Hago muchas fotos de perros todo el día para ponerlas en Facebook e Instagram, es ‘lo mío’ si eso tiene sentido. Un corte y una foto en cada cita. Rara vez disparo a cosas que no sean perros, incluso aunque tenga una buena oportunidad”, inicia el relato.

“Un amigo se casó hace unos días y, queriendo ahorrar dinero, me preguntó si le podía hacer las fotos. Le dije que no era realmente mi fuerte, pero me convenció que no le importaba que fueran perfectas. Su presupuesto era reducido y acepté por 250 dólares, que no es dinero (que se paga) para un evento de 10 horas”, agregó.

La usuaria relató que estuvo casi todo el tiempo muy cerca de la novia en eventos previos al matrimonio. Durante ese tiempo también tomó fotos, así como en la etapa de discursos y de todos los invitados.

“Empecé alrededor de las 11 de la mañana y debía terminar al promediar las 7:30 de la noche. Alrededor de las 5 de la tarde sirvieron la comida, pero me dijo que no podía hacerlo pues debía seguir ejerciendo de fotógrafa. De hecho, no me guardaron sitio en ninguna mesa. Entonces, empiezo a arrepentirme de haber aceptado el trabajo por casi nada. Encima hacía mucho calor, más de 40 grados, sin aire acondicionado”, mencionó.

Fotógrafa comentó todo lo que pasó durante un matrimonio. | Crédito: Pexels / Referencial.

Lo que le terminó sorprendiendo es que tras solicitarle al novio que iba a tomarse unos 20 minutos para comer y beber algo, este se negó a dicho pedido.

“Él me dice que tengo que seguir haciendo de fotógrafa o irme sin cobrar. Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunto si está seguro de lo que dice y me dice que sí, así que borré todas las fotos que hice frente a él y me voy diciéndole que ya no soy su fotógrafa”, escribió.

“¿Soy yo la idiota? Se fueron de luna de miel y todos han estado desconectados de las redes sociales, pero mucha gente ha estado publicando en su muro, preguntando por las fotos de la boda sin respuestas”, finaliza la usuaria.

La historia de la vida real terminó convirtiéndose en viral. Más de 2000 comentarios de diversos usuarios de Reddit no demoraron en llegar. Asimismo, medios importantes como Newsweek o The Independent recogieron el testimonio.