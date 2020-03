A seis años de haber interpretado a Joffrey Baratheon en “Game of Thrones”, el actor Jack Gleeson regresará a la pantalla chica para encarnar un personaje menos sádico en serie cómica.

El intérprete de 27 años se unirá a la nueva producción de la BBC, “Out Of Her Mind”, basada en el cómic británico de Sara Pascoe.

Según un comunicado de prensa, la producción aseguró que esta esperada ficción “subvierte el formato tradicional de comedia de situación, combinando caracteres excéntricos, animación y explicación científica”.

Aún no se ha anunciado la fecha oficial del estreno de “Out Of Her Mind”, pero se sabe que Jack Gleeson compartirá roles con Juliet Stevenson, Cariad Lloyd, el rapero Scroobius Pip, entre otros actores.

El actor irlandés empezó a actuar a los siete años en el Independent Theatre Workshop. Sus primeros papeles incluyen una participación menor en “Reign of Fire” (2002), “Batman Begins” (2005), “Shrooms” (2007) y “A Shine of Rainbows” (2009).

A partir de 2009, Gleeson formó parte del reparto principal de las cuatro primeras temporadas de la serie de HBO, “Game of Thrones”. En 2014, tras terminar su trabajo en la serie, decidió dejar la actuación durante un tiempo indefinido para centrarse en su carrera académica.