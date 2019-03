Game of Thones: Soltaron el spoiler del primer episodio de la última temporada

Falta menos de 20 días para el estreno de la octava temporada de Game of Thrones, sin embargo, hace unos días, un usuario de Reddit llamado "Hang_The_Dj2", reveló en un post todo lo que tiene este primer episodio.

Lo hizo tras ver un vídeo en YouTube con detalles de dicho episodio, que duró minutos en la plataforma por motivos de 'copyright'. Otros vídeos comentando esos detalles también han sido eliminados de la plataforma y de otras como Instagram.

El usuario TherealFrikiDoctor, quien subió el video a Youtube, presentó sus descargos contra la persecución de HBO:" Esta es la segunda vez que me enfrento a una reclamación por infracción de derechos de autor de HBO en un video que no tiene un solo cuadro o sonido que les pertenezca. Soy yo, hablando con la cámara sobre lo que creo que sucederá en el primer episodio de la última temporada de Game of Thrones."

Prosiguió: "Como dije antes, hay un precedente. HBO eliminó dos de mis videos que reclamaban derechos de autor, incluso si no había un solo cuadro de su propiedad. Puedo entender que están enojados, pero no tengo ningún tipo de acuerdo de confidencialidad con ellos. Puedo decir lo que creo que sucederá en cada episodio, y tener razón al respecto, no es una razón para eliminarlo".

"Hay innumerables videos que supuestamente arruinan completamente la temporada 8 y no han sido eliminados, básicamente porque están utilizando teorías absurdas la mayor parte del tiempo, pero eso significaría que solo puedes hablar sobre los spoilers cuando te equivocas", puntualizó el usuario.

Esta no es la primera vez que le pasa esto a HBO, ya en la séptima temporada tuvieron una experiencia similar.

ALERTA DE SPOILER

Según el usuario de Reddit cuenta que Jon Snow, Bran y Arya Stark si llegarán a encontrarse; y que Daenerys intentará congraciarse con Sansa. Se sabe que Lady Mormont no ve con buenos ojos a la madre de dragones, sin embargo Tyron hace el énfasis de que la necesitan para derrotar al rey de la noche y su ejército, al igual que Cersei y su propio ejército.

Mientras tanto, Quyburn informa a Cersei que el dragón muerto de Dany ha cruzado la pared y va a atacar a los siete reinos. Euron le dice a Yara que irá a King Landing para desetabilizar a la reina, pero ella le tiene una sorpresa.

Arya también se reunirá con el Perro y Gendry. Habrá una discusión tensa entre Sansa y Jon. Sam baja a las criptas para informar a Jon de quién es realmente.

