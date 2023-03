La joven periodista y locutora de radio Moda Gianina Portugal acaba de lanzar su podcast ‘Flowreando’, un programa de conversación transmitido a través de YouTube.

“Flowreando” ha recibido a personajes como Michelle Soifer, Paula Arias, Justin Quiles, Antonio Cartagena, Susy Díaz, El Gran Combo, son algunos de los rostros que han desfilado por esta nueva propuesta virtual.

“Esta es una nueva alternativa para conocer y saber más sobre el personaje o el cantante que admira el público. Nosotros los invitamos, lo hacemos sentir como en casa, ah pero ojo, aquí no cobramos por entrevista, nada de eso, aquí generamos empatía con los seguidores. Aquí la gente viene a contar lo que quiera, sin presiones y eso es lo bonito que los seguidores pueden conectarse con el invitado conociendo de ellos sin peros y con toda la soltura del mundo”, sostuvo la joven locutora de radio Moda.

Gianina Portugal en su trayectoria radial se ha destacado por su sinceridad, hablar sin tapujos y sin pelos en la lengua, ella no se esconde ni corre de nadie, tal cual sucedió hace unos meses al confesar que Yahaira Plasencia no le devolvió los lentes que le presto, un hecho que no le permite algún día tener en su podcast, entrevistar frente a frente a la ‘Patrona’.

La forma de ser, de decir lo que siente, piensa, sin disimulo ni hipocresía la ha llevado a ser la favorita del público en las redes. “La radio me permite conectarme de una manera muy bonita a través de mi voz, pero sentarse a conversar con los invitados a través de una cámara es otra experiencia maravillosa. Estoy feliz y emocionada. Vamos creciendo de a pocos y con mucha humildad”.

¨Flowreando¨ es un podcast que se ha convertido en una nueva propuesta para los fanáticos de tus artistas favoritos, una nueva alternativa de entretenimiento que la puedes ver a través del canal de YouTube “Flowreando” y en las redes sociales de la comunicadora y locutora de radio Moda, Gianina Portugal.