Giuliana Montalbetti: "Ser modelo es estar en constante aprendizaje"

Ser modelo es el sueño de muchas jóvenes en todo el mundo, pero no fue el caso de Giuliana Montalbetti. Para ella este mundo era algo ajeno y lejano, un lugar en donde pensaba no podría encajar. Irónicamente, hoy es el rostro de LIF Week 2019, la plataforma de diseño de moda peruana más importante del país.

¿Cómo llegaste a ser modelo?

No fue algo que yo quise o haya planeado. Yo hacía ballet y era parte de un mundo totalmente diferente, hasta que un día me dijeron que tenía potencial y ahí comenzó todo.

¿Qué pensaste en ese momento?

Me dije a mí misma, ¿yo, modelo? No hay forma. Tenía la cara redonda, mi cuerpo era diferente. Yo pensaba, en ese momento, que todas las modelos eran bonitas y yo no me consideraba bonita.

¿Y ahora qué representa para ti la belleza?

Ser bella es confiar en ti misma. Quizás suene trillado, pero la belleza interior es lo que hace que los demás te vean linda. Todo parte de la confianza en uno mismo para llegar a ser quien quieras ser en la vida.

Entre el ballet y el modelaje, ¿consideraste otra profesión?

Ingresé a la universidad en la Facultad de Administración de Servicios, pero rápidamente me di cuenta que el ambiente no era lo mío, pues me considero bastante autodidacta en muchos aspectos.

¿Qué significa para ti ser una modelo?

Ser modelo es estar en constante aprendizaje, nunca terminas de aprender algo. Puedes perfeccionar tu pasarela, pero cada show siempre es diferente y tu actitud jugará un papel muy importante.

¿Cuándo descubriste este significado?

Cuando tenía 17 y conocí a Gerardo Privat, a través de unos amigos en común. Fue una lección intensiva de cómo posar, mover el rostro, hacer que la gente quiera tener lo que llevaba puesto.

¿Esa fue tu primera experiencia sobre las pasarelas?

No, poco antes estuve en otro evento más pequeño, pero fue en 2014 que comencé a desfilar y mi primer show fue para Gerardo Privat.

¿Cómo manejaste toda esa presión a tan temprana edad?

Fue abrumador y emocionante, cometí muchos errores, pero de cada una de mis caídas y los malos comentarios que recibí en su momento, aprendí algo y le saqué provecho.

¿Las modelos suelen recibir muchas críticas?

Siempre, la gente cuestiona este negocio. Como en toda profesión, siempre debes cuidar la imagen porque tarde o temprano terminas siendo ejemplo para otras modelos más jóvenes.

¿Te afectan las críticas sobre tu peso (52 kg) y altura (1.82 m)?

Sé que soy alta y aprendí a recibir las críticas como sugerencias e ignorar las que solo buscan herirte. Peso exactamente lo mismo que hace 7 años, pero ahora hago más ejercicios, cuido mi alimentación y trato de llevar un estilo de vida más saludable. Sé que no viviré de esto siempre, pero mientras dure, la imagen, el físico y la salud debe ser lo más importante para una modelo.

Cuando anunciaron tu nombre como imagen de LIF Week, ¿qué pensaste?

Debe ser una broma (risas). Si bien me tracé una meta para captar la atención de la organización, cada año aparecen nuevas chicas y nunca pensé que podrían elegirme a mí.

¿Es difícil lidiar con esta repentina fama?

Sí y no. No sé si la palabra correcta para mí sea “fama”, pero creo que todo parte de casa, de la formación que recibí de pequeña y, sumado a esto, la disciplina que el ballet me enseñó desde el primer día. Si tienes la meta y las cosas claras en tu vida, la fama o el reconocimiento no tienen por qué nublar tu percepción de las cosas.

¿Quién es tu referente entre las modelos?

Siempre diré que Naomi Campbell es la más espectacular. Es alguien que inspira confianza, seducción, profesionalismo. Se hace notar siempre.

¿Se puede vivir del modelaje en Lima?

Aún no. Comparado a otros mercados, el nuestro es muy pequeño, pero si es tu sueño, trabaja en ello y ábrete camino, como Paula Montes, Nia Braganini o Juanita Burga. Ellas son un gran ejemplo de confianza y perseverancia.

¿Qué le dirías a la Giuliana de hace 6 años?

Tómate las cosas con calma, cree en ti misma. No te sientas menos que nadie, pues aunque no lo creas, llegarás lejos.

¿Tres palabras para describir esta carrera?

Constancia, aprendizaje y actitud.

