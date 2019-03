Graban a hombre golpeando a sus perritos con un palo en San Juan de Lurigancho (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un indignante caso de maltrato animal. Un hombre fue grabado cuando golpeaba salvajemente a sus dos perritos con un palo en la azotea de su vivienda, ubicada en la manzana 3 de la urbanización Los Sauces II, San Juan de Lurigancho.

Alexiz Sánchez, el usuario que grabó el repudiable hecho, publicó el video en las redes sociales generando indignación entre los usuarios.

En las imágenes se pueden observar cómo el dueño de las mascotas persigue, con palo en mano, a un can que corre de miedo para no ser alcanzado por la madera. Cuando ya no tiene lugar a dónde huir, se refugia en la piel del otro perrito, sin embargo, el sujeto lo golpea sin compasión.

Los perritos, con la cola baja, tiemblan de miedo porque son agredidos de manera física y huyen con todas sus fuerzas para no recibir golpes.

Según escribió Sánchez, el hombre "maltrata a sus perros" todas las mañanas, los golpea, tira piedras y no les da de comer ni beber.

"Este sujeto todas las mañanas maltrata a sus perros, en el vídeo se puede apreciar como los perritos le temen, se esconden para que no sean golpeados sin embargo este los sigue los golpea y hasta les tira piedras (tampoco les da de comer ni de tomar agua, se puede apreciar la desnutrición de los perritos. Los vecinos tiran comida para que puedan sobrevivir), pese a que los vecinos le reclamamos no hace caso y continúa golpeándolos todos los días. Ayuden a compartir para denunciar y dar el caso a las autoridades y sea sancionado", dice el post en Facebook.

Cabe recordar que está vigente la ley N° 30407 que sanciona con cárcel, no menor de 3 años ni menor a 5, a las personas que cometan actos de crueldad contra los animales.