Los actores Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, protagonistas de la saga Harry Potter, se reunieron en el especial de HBO Max, “Harry Potter: Regreso a Hogwarts”, que celebra los 20 años del estreno de la primera cinta de la franquicia, donde se revelaron varios secretos desconocidos por los fans.

Los protagonistas de la saga compartieron varias experiencias que vivieron durante las grabaciones de las películas de “Harry Potter”, además se emocionaron al rendir homenaje a sus compañeros de reparto fallecidos, entre ellos Helen McCrory, Alan Rickman, Richard Griffiths, entre otros.

El estreno del documental “Harry Potter: Regreso a Hogwarts” no solo emocionó a sus fans en todo el mundo, también sigue dando de qué hablar. Y es que Rupert Grint, el actor que dio vida a Ron Weasley, contó cuál es la condición que tiene para volver a interpretar a su icónico personaje. ¿Sabes qué dijo? Aquí su declaración.

La saga de "Harry Potter" fue una de las más vistas desde el 2001. (Foto: Warner Bros.)

¿CUÁL ES LA CONDICIÓN DE RUPER GRINT PARA HACER OTRA PELÍCULA COMO RON WEASLEY?

En el documental “Harry Potter: Regreso a Hogwarts”, que celebra los 20 años del estreno de la primera cinta de la saga, Rupert Grint reveló cuál es la condición que tiene para volver a interpretar a su icónico personaje Ron Weasley.

“Realmente, no puedo pensar en una razón para no hacerlo. Me encanta ese personaje, me encanta ese mundo. Es una gran parte de mi vida. Yo (volvería) si los demás lo hicieran, creo… ¡sí!”, dijo Rupert Grint.

Esto se llegaría a materializar si se adaptara en cine el último libro de J.K. Rowling, “Harry Potter and the Cursed Child”, texto que sólo ha llegado a los escenarios de Londres y Broadway a modo de obra de teatro, tal como lo menciona SensaCine.

El actor inglés Ruper Grint interpretó a Ron Weasley en la serie de películas de “Harry Potter”. (Foto: Warner Bros)

Solo quedaría esperar a que Warner se anime y a que los otros dos actores principales de la saga, Daniel Radcliffe y Emma Watson, también acepten a retomar sus personajes, para así volver a verlos juntos.

Cabe recordar que el actor inglés aseguró a The Times que lleva una relación casi familiar con la autora de la saga literaria, a J.K. Rowling, pues la consideró como una tía. Eso sí, dejó claro que no está de acuerdo con sus polémicas declaraciones sobre el sexo biológico y la identidad de género.

“Veo a J.K. Rowling como una tía. No tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que dice mi tía, pero sigue siendo mi tía. Es algo complicado”, afirmó Rupert Grint para el mencionado medio.

Ron Weasley cometió diversos errores a lo largo de la saga de Harry Potter (Foto: Warner Bros)

Actualmente, puedes ver a Grint en la serie de Apple TV+, “Servant”, que acaba de estrenar su tercera temporada.

Cabe mencionar que, tiempo atrás, Rupert Grint intentó volver a la pantalla grande con producciones independientes, pero terminó alejándose de la actuación por un tiempo.