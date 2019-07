Harry Potter: Warner Bros estaría preparando una serie de televisión sobre esta famosa saga

Síguenos en Facebook

El conglomerado Warner Bros pretende estrenar su propia plataforma de streaming este año y estaría planeando incluir su producción original Harry Potter en formato serie, según el portal We Got This Covered.

El medio menciona que ya se estarían dando los primeros pasos para desarrollar la serie de televisión basada en la imaginación de J.K. Rowling.

Según mencionan el proyecto es elaborar una precuela que tendrá como escenario principal a Hogwarts y otros lugares de Europa, con nuevas tramas y personajes.

Quien brindará el servicio de streaming de Warner será HBO, que es propiedad de la compañía.

Recordemos que HBO Max es la competencia de Netflix y Amazon, que ya anunciaron próximos estrenos de Apple y Disney.

Adaptación de novelas

Cabe resaltar que Warner adaptó las novelas de J.K. Rowling en ocho películas estrenadas entre los años 2001 y 2011. Además de la saga de cine 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'.

La productora ya había apostado por seguir producciones vinculadas al universo de Harry Potter.