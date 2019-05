‘Game of Thrones’: Este es el imperdonable error que se cometió en el episodio 4

Toda serie y producción cinematográfica suele tener errores que son rápidamente ubicados por los fanáticos y luego lo exponen en redes sociales. Game of Thrones, no es la excepción, ya que en su capítulo cuatro, se filtró un vaso de Starbucks.

En el cuarto episodio de la octava temporada, hay una escena donde Jon y Daenerys se encontraban celebrando junto a otros personajes los resultados de la Batalla de Winterfell.

En un momento, la cámara se centra en Daenerys y deja al descubierto el vaso de Starbucks. Muchos usuarios creen que esto es una campaña publicitaría de la cafetería, la cual pagó millones para que aparezca en escena.

Cabe mencionar que esta modalidad de publicidad se llama Product Plasmate, y consiste en mostrar el producto en una escena de película o seria mientras los actores interactúan.

Game of Thrones está situada en un mundo arcaico, por lo que los vasos de poliestireno y el café expreso están fuera de contexto.

Daenerys Stormborn of House Targaryen, the First of Her Name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains, and Drinker of Pumpkin Spice pic.twitter.com/BOPdolRhXz