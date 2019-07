Hombre encuentra una bebé momificada en un congelador de su madre

Síguenos en Facebook

Lo que nunca pensó descubrir un hombre es el cuerpo de una bebé en el congelador de la casa de su madre en Saint Louis, Estados Unidos.

De acuerdo a KSDK, Adam Smith se mudó hace unos meses para cuidar a su madre, diagnosticada con cáncer de pulmón. Bárbara falleció el pasado 21 de julio, y su hijo decidió desocupar el departamento de su progenitora sin presagiar el macabro hallazgo.

Al abrir la nevera de la casa y ver una caja, recurrió a su mente recuerdos de que su madre le decía que era un pastel de boda congelado y no debía abrirlo. Al abrir la caja, encontró un pie debajo de una cobija de color rosa.

"Tengo 37 años y he estado en (ese) congelador durante 37 años y siempre me dijeron que era un pastel de bodas...Todavía tenía piel, cabello y todo, estaba momificado. Después de eso, me asusté, lo puse en la caja y llamé a la policía de inmediato", comentó sorprendido Adam.

El hallazgo provocó cientos de dudas en Smith, y se enojó con la mujer de 68 años por jamás revelarle la verdad sobre la caja que podría tener los restos de su hermana.

"Incluso mientras estaba en su lecho de muerte nunca me dijo lo que había en esa caja. Eso es lo que me hace pensar que tal vez ella le hizo algo a este bebé y no quería decirle a nadie porque tenía miedo de meterse en problemas" dijo Adam Smith al Post-Dispatch.

El medio informó que la Policía Metropolitana del condado investiga el caso como una "muerte sospechosa" y Adam colabora con el proceso, enviando una muestra de ADN para confirmar el parentesco con el cuerpo de la bebé.

"Tengo que esperar a la autopsia para ver si ese bebé respiró alguna vez", añadió.