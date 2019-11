Hombre propone matrimonio a su novia en un restaurante de comida rápida (FOTO)

¡El amor entre papas fritas y pollo crujiente! Un hombre pidió la mano de su novia en un establecimiento de comida rápida de Kentucky FriedChicken (KFC) en Sudáfrica. Esta singular propuesta de matrimonio fue viralizada en Twitter. Además, fue muy cuestionada por los usuarios.

El romántico acontecimiento de HectorKansi y su novia Nonhlanhla Soldaat fue captado por decenas de comensales, quienes aplaudieron y felicitaron a la feliz pareja.

Sin embargo, una usuaria de Twitter cuestionó este acto de amor e intentó poner en ridículo el hecho de proponer matrimonio en un local de comida rápida. Los hombres de Sudáfrica están tan quebrado que tienen que proponer matrimonio en KFC. No tienen ninguna clase, quiero decir ¿quién propone matrimonio en KFC?, escribió.

El comentario de la joven desencadenó una serie de críticas hacia la cibernauta. Por ese motivo, decenas de marcas reconocidas ofrecieron pagar la boda.

El propio KFC pidió a sus seguidores en Twitter a encontrar a los novios para darles una sorpresa. Por favor, ayúdennos a encontrar a esta hermosa pareja, queremos bendecirlos. Envíennos cualquier pista, puede haber una buena sorpresa para chuparse los dedos también para ustedes. Amamos el amor, escribió el local de Sudáfrica.

Incluso, Coca Cola ofreció colocar bebidas para la boda. La marca de zapatillas Puma les regaló 500 mil pesos chilenos en crédito en sus tiendas y Huawei les regaló dos teléfonos para que pudiesen capturar esos momentos memorables.

Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser DM us any leads, there might be a Finger Lickin' Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j

— KFC South Africa (@KFCSA) November 7, 2019