Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 1 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de octubre de 2021

Aries, se lleva a cabo un negocio al que has invertido mucho tiempo y dedicación. Tomarás la decisión de unir tu destino con una persona del pasado, será una buena oportunidad de empezar un nuevo ciclo. Atracción por nuevas aventuras. No les des lo que tienes a quien no se lo merece. Palabra clave la constancia y la dedicación.

Horóscopo hoy Tauro 1 de octubre de 2021

Tauro, un viaje de trabajo que te traerá grandes beneficios, sácale el máximo provecho a esta situación. Recibes buenas noticias que te ayudará a posicionarte mejor en el plano laboral o de negocio. Atención con una persona cercana con malas intenciones. Conflictos con tus familiares, deberás arreglar la situación conversando.

Horóscopo hoy Géminis 1 de octubre de 2021

Géminis, tendrás la oportunidad de lograr tus objetivos profesionales. Tendrás diferencias con amigos. Éxito en una meta que trazas. Debes tener más paciencia y madurar para afrontar los problemas con la pareja o esa persona especial. Se activa una nueva energía positiva espiritual. Problemas con un ser querido te desanima.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de octubre de 2021

Cáncer, no guardes resentimiento que tu corazón, comienza a perdonar. Descubres un método y una oportunidad que te ayudará a mejorar tus finanzas. El tema de las relaciones de pareja pasa a un segundo plano. Recibes orientación profesional. Documentos o juicio que al fin se culmina. Calumnias sobre tu persona.

Horóscopo hoy Leo 1 de octubre de 2021

Leo, no busques llenar tus vacíos por con las personas equivocadas. Colocas límites en tu trabajo, hay quienes quieren aprovecharse de ti. Buen augurio para ti, es hora de darte una nueva oportunidad amorosa. Buenas noticias, equilibrio espiritual. Necesitas nivelar tu sistema nervioso, acude a un profesional de la salud para ver este tema.

Horóscopo hoy Virgo 1 de octubre de 2021

Virgo, traza de manera clara tus objetivos para comenzar a trabajar en ellos. Quédate en el lugar que te brinde la paz y seguridad que necesitas. Inicias un nuevo proyecto, todo saldrá bien. Buscarás la armonía con tu. Molestias en las piernas, trata de descansar. Éxitos en base a trabajo duro que has hecho en mucho tiempo.

Horóscopo hoy Libra 1 de octubre de 2021

Libra, toma un tiempo para ti y lo que necesitas, estas muy cansado y debes reponer tus energías lo más pronto posible. En tu trabajo habrás movimientos inesperados de personal, estate atento se vienen cambios. Es hora de escuchar lo que dice tu corazón. Programas un viaje corto. Deberás ser más consecuente en lo que dices y haces.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de octubre de 2021

Escorpio, tienes en mente muchos proyectos, visualiza que se hacen realidad y pide con mucha fe. Levantarás tu voz para hacer valer tus derechos, siempre cuidando lo que digas. El amor esta donde menos lo esperas, valora los pequeños detalles cargados de grandes sentimientos. Cuida tu alimentación. Tu palabra clave la decisión.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de octubre de 2021

Sagitario, entra una nueva etapa cargada de energía a tu vida, actúa bien para que ésta sea provechosa. Recibes un presente que te traerá recuerdos. Un familiar será tema preocupante. Se anuncia la unión de lazos de dos personas muy cercanas a ti. Pruebas emocionales que tendrás que superar de la mejor manera. Palabra clave la fe.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de octubre de 2021

Capricornio, deberás esforzarte para llegar a los objetivos que te has trazado. Debes tener serenidad y calma a la hora de tomar una decisión. Una amistad del pasado te busca para retomar la comunicación. Una mujer mayor busca perjudicarte en tu relación. Debes tener cuidado con las caídas en un lugar público, esto te traerá problemas de salud.

Horóscopo hoy Acuario 1 de octubre de 2021

Acuario, vienen momentos difíciles relacionado con la salud dentro de tu entorno, deberás ser fuerte. Cuidado con tus finanzas, se ven amenazadas. Te sientes traicionado por un amigo, la inseguridad y la tristeza se apoderan de ti. No te preocupes que pasará muy pronto. Logras encontrar algo que creías perdido. Sé positivo.

Horóscopo hoy Piscis 1 de octubre de 2021

Piscis, los problemas económicos llegan a su fin, buscarás ayuda espiritual. Tendrás la oportunidad de conocer a un grupo de personas que te ofrece una gran oportunidad, aprovéchala al máximo. Mejora la salud de un niño. Te reencuentras con un viejo amor que busca darle alegría a ti vida. Abre tu mente y aprovecha las oportunidades.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

