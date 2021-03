Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 11 de marzo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de marzo de 2021

Aries, es posible que sientas un poco de melancolía por alguna cosa que dejaste de lado, trata de analizar si realmente hiciste bien. Decisiones para la tranquilidad de tu vida y de los tuyos. Sales de un sitio a donde no regresas. Estas siendo impaciente, debes de calmarte no todo se dará cuando tú lo esperes.

Horóscopo hoy Tauro 11 de marzo 2021

Tauro, es momento de que te quites esa venda de los ojos, debes darte cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. Encuentros con personas importantes. Podrás disfrutas de las cosas buenas de la vida. Te duermes con mucha carga negativa encima, trata de bañarte con sal marina para descargarte y descansar mejor.

Horóscopo hoy Géminis 11 de marzo de 2021

Géminis, hoy debes usar tu ingenio para conseguir tus metas, recuerda que a veces no es cuestión de fuerza si no de habilidad. Cuídate de no caer en pesimismos o de no poder confiar más en nadie cercano. Busca hablarle a esa persona, veras que siempre hay una explicación que hará que se den una nueva oportunidad.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de marzo de 2021

Cáncer, alguien te pedirá ayuda, trata de poner tu granito de arena y tiéndele la mano, es muy posible que te devuelva el favor. Una fuerte disposición para avanzar, sólo puede estar sostenida en tu fuerza, carácter y en una programación adecuada. Has tenido sueños que te tienen preocupado, pon atención a la simbología.

Horóscopo hoy Leo 11 de marzo de 2021

Leo, tienes que aclarar algún mal entendido en tu trabajo, pero eso si ten mucho tacto al hacerlo. No te aísles. Resurgimiento, llega una bendición en tu casa. Cuidado, alguien cercano puede que te traicione, te sentirás molesto y triste a la vez. Tomará tiempo tener los resultados que deseas. Date tiempo para el amor.

Horóscopo hoy Virgo 11 de marzo de 2021

Virgo, debes recordar que a veces es mejor dar tu brazo a torcer, no siempre la terquedad te llevará a buen puerto y hay cosas que no se deben hacer. Algo con alergia por medicamentos. Cuidado con el estómago. Crees que has sido generoso con esa persona y que te pague mal es algo que no perdonas. Abre tus ojos al amor.

Horóscopo hoy Libra 11 de marzo de 2021

Libra, todo el esfuerzo hecho empezará a rendir frutos, pero no es momento de sentarse, más bien es momento de pensar en lo próximo por hacer. Consigues una vacante para estudiar o trabajar, toda ira bien. Alguien querrá protegerte en este momento vulnerable para ti, deja fluir las cosas. Nada será fácil, pero lo lograrás.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de marzo de 2021

Escorpio, la única forma de alcanzar un objetivo, es no rendirte hasta tenerlo en las manos, recuerda seguir esforzándote. Estarás muy perceptivo, pon atención a tus sueños. Mimos y condescendencia con quien o necesita. Haz estado ayudando a muchas personas y es hora de recibir tu recompensa. Ten calma.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de marzo de 2021

Sagitario, hoy la suerte estará de tu lado y te permitirá lograr todo lo que quieras solo debes proponértelo y las cosas saldrán bien. Evolución en lo económico. Esa persona especial que regresa a tu vida, a ver si esta vez te da otra oportunidad. Estarás agradecido con quien te apoyo en el momento que más lo necesitabas.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de marzo de 2021

Capricornio, te sentirás lleno de energía positiva y muy dispuesto a materializar todos esos proyectos que tienes en mente. Persona de poder que te ayuda mucho y te da la oportunidad de algo mejor, se cumplirá un sueño. Recibirás ayuda de quien menos lo esperas. Quizás no sea tan grande pero la intensión es lo que vale.

Horóscopo hoy Acuario 11 de marzo de 2021

Acuario, hoy será un gran día para el plano laboral, posiblemente seas candidato a un aumento por tu buen desempeño. Sales de una situación negativa. Tendrás nuevas iniciativas que para impulsar lo que quieres lograr. Obtención de bienes por esfuerzo propio, lo lograste. El cielo te premia en tu economía y en el amor.

Horóscopo hoy Piscis 11 de marzo de 2021

Piscis, no dejes de lado tus sueños, eso es tanto como decidirte por vivir una vida sin alegrías, trata de volver al camino que realmente amas. Se constante y no pierdas las fuerzas. Las noticias llegan tarde pero oportuna y cambiará un aspecto en tu vida. la felicidad por fin toca a tu puerta. Abre tu corazón.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio