Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 12 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de agosto de 2021

Aries, no realices inversiones en negocios que no conoces, no hagas caso a irreales recomendaciones. Una importante propuesta puede afectar tu relación actual, encontrarás las palabras perfectas para hacerle entender que es algo que les beneficiará a los dos. Debes buscar la estabilidad en lo personal. Ten paciencia.

Horóscopo hoy Tauro 12 de agosto de 2021

Tauro, triunfos en negocio. Se hace justicia, arreglas una situación legal. Debes tomar una importante decisión, entre beneficiarte o de ser honesto, en ese momento toma en cuenta el karma que puedas generar. Tu pareja se enfrentará a una difícil situación y debes estar a su lado para apoyar en lo que necesite. Se activa el amor.

Horóscopo hoy Géminis 12 de agosto de 2021

Géminis, no debes presionar las situaciones, deja que fluyan de forma natural. El sentimiento de culpa te incita a seguir en soledad, pero esto será pasajero y debes bajar tu guardia. Tienes una buena actitud ante los comentarios negativos y eso es lo que te está generando profundo bienestar, mantente así.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de agosto de 2021

Cáncer, comparte con tu familia los logros que has tenido y se te multiplicará por tres esa racha que tienes. Situación de tensión por un asunto de documentos entre hermanos, adelántate a los hechos se quien imponga el orden. Poco a poco desaparecerá esa incertidumbre que te está agobiando, solo debes tener paciencia.

Horóscopo hoy Leo 12 de agosto de 2021

Leo, hay una persona que se está aprovechando de tu bondad, identifica quién es y aléjala de tu vida. El estado de salud de un familiar cercano se verá afectado, debes buscar las alternativas lo antes posible para ser un gran soporte en esa situación. Buenas influencias en este día para que todo te salga bien. Habla a tiempo por lo que estás pasando.

Horóscopo hoy Virgo 12 de agosto de 2021

Virgo, no te tomes tan a pecho las situaciones, siempre acude a la comunicación. Conéctate con la abundancia que hay dentro de ti, atrae lo positivo. Siempre hay un mejor camino más allá de la ruptura para solucionar las cosas, no se dejen llevar por la ira. Un amigo que tenías tiempo si contactar reaparece en tu vida.

Horóscopo hoy Libra 12 de agosto de 2021

Libra, deja de evadir los problemas que están en tu entorno estos solo se agravian. Nuevos beneficios en el trabajo que te motivarán, pero te darán más responsabilidades. Una persona de confianza que está cerca de tu pareja tiene mala intenciones para ustedes, mantente alerta. Recibirás una noticia que desestabilizará tu día.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de agosto de 2021

Escorpio, no dejes que los recuerdos del pasado invadan tus pensamientos y que interfieran en el presente. Evolución en lo profesional, buen momento para estudiar. Regula tus emociones y no dejes que perjudiquen tu día a día, la comunicación siempre será importante. Arreglos en tu vivienda que culminas.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de agosto de 2021

Sagitario, un tercero busca entrometerse en su vida amorosa. Se positivo en este día y lograrás lo que quieres. Estás buscando apoyo en las personas equivocadas, por eso sientes que no sales del problema que te agobia. Una persona muy especial está interesada en ti y no has puesto la atención suficiente.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de agosto de 2021

Capricornio, deja de ilusionarte con la persona equivocada. Alguien cercano que te busca, ayúdalo. Tu familia siempre estará para ti cuando los necesites, búscalos ahora que estás necesitándolos. La necesidad de salir de un problema te hará tomar decisiones equivocadas. Cuidado con salidas nocturnas. Que nadie que quite tu felicidad, lucha.

Horóscopo hoy Acuario 12 de agosto de 2021

Acuario, has notado que la persona que está a tu lado está un tanto fría, acude a la comunicación. El orgullo déjalo a un lado y da tu brazo a torcer, no puedes ganar todas las discusiones. No cierres acuerdos importantes en estos días, no es el mejor momento. Debes realizar ejercicios por lo menos 20 minutos al día para cuidar tu salud cardiovascular.

Horóscopo hoy Piscis 12 de agosto de 2021

Piscis, asume tu propia responsabilidad y no delegues tus tareas a otras personas. Negocio que se activa. Lo que buscas llega. Deja de buscar a quién te ha hecho tanto daño, comienza a pensar en ti primero. Rodea tu vida con amor. Busca un día a la semana para realizar una actividad especial, esto ayudará a la unión familiar.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio