Consulta aquí el Horóscopo de hoy, domingo 12 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de julio de 2020

Aries, buen momento para compartir, disfrutarás de un encuentro con alguien especial. Debes tomar una decisión en tu relación actual, hay cosas que no están claras, es mejor que lo soluciones de una vez. Esa situación que te tenía atormentado se soluciona. Ordenas tu vida. No dejes que manipulen tu vida.

Horóscopo hoy Tauro 12 de julio de 2020

Tauro, estás preparado para afrontar todos los cambios que han de venir para ti. Es hora de liberar esas emociones que te asfixian y no te dejan avanzar, suelta todo aquello que no te hace bien, el pasado déjalo atrás y vive intensamente lo que tienes ahora. No te detendrás hasta conseguir tu propósito.

Horóscopo hoy Géminis 12 de julio de 2020

Géminis, te pondrás al día con un seguro, es mejor ser precavido en la salud. Sale sol que iluminará tu camino. Con firmeza y fuerza tomas una decisión y te dará estabilidad. Vienen cambios en lo profesional, serán muy positivos. No creas mucho en lo que te dicen, espera los hechos. Rodea tu vida con amor.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de julio de 2020

Cáncer, no cuentes a nadie lo que harás hasta que se cumpla, nunca se sabe las intenciones y los deseos de los demás. La vida te da cambios inesperados, debes estar preparado. Arreglos en tu vivienda que culminas.

Superas una situación dolorosa familiar. No te distraigas en algo que haces. Cuida la salud. Malestar en tu cuerpo. Vota lo que está roto en tu casa Cuidado con salidas nocturnas. Pondrás empeño en lo que quieres.

Horóscopo hoy Leo 12 de julio de 2020

Leo, harás un ritual. Estarás resistiéndote a hacer un cambio. Cuidado con opiniones de terceros. Debes probar algo nuevo. Aclara tu mente. Encuentros con el pasado. Un renacimiento. Si algo se detiene espera el momento. Mujer amiga que te apoya en idea. No te quejes tanto.

Horóscopo hoy Virgo 12 de julio de 2020

Virgo, los demás no pueden pensar como tú. La felicidad a tu lado. Algo con una botella que te regalan. Éxitos. Logros. Una nueva organización. Cambios en la vida espiritual. Una nueva evolución. Invitación a una fiesta y serás especial. Asistes a una iglesia. Molestias con tus vecinos.

Horóscopo hoy Libra 12 de julio de 2020

Libra, te alejarás de personas conflictivas. Buenas energías en esta semana. Lo esperado llega. Concretas un negocio. Buenas noticias en lo económico. Te hacen un ofrecimiento. Nuevas oportunidades. Molestia por algo que no pudiste hacer. Participas en algo y logras llegar.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de julio de 2020

Escorpio, inicias un trabajo en grupo. Muchas bendiciones en lo que inicias en esta semana. Controla el estrés. Tómate las cosas con calma. Alegrías. Nuevos proyectos. Vences dificultades. Algo con cortinas que debes arreglar. Pon orden en tu vida. No culpes a otros de tus errores.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de julio de 2020

Sagitario, hijos que te extrañan. No dejes a nadie de lado. Vecinos amigos que te piden ayuda en un problema. Debes compartir un poco más. Amiga que espera por ti. Aléjate de personas negativas. Una amiga te buscará. Te exigen que llenes una planilla donde trabajas. Cambio en una entrevista.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de julio de 2020

Capricornio, no te dejes enredar por otros en un problema. Algo con documentos que debes resolver. Inestabilidad en lo amoroso. Solucionas un problema familiar. Deja que cada quien viva su vida. No dejes a la mitad las cosas termínalas. Aléjate de personas de malas energías y negativas.

Horóscopo hoy Acuario 12 de julio de 2020

Acuario, debes tomar una decisión importante. No discutas con extraños. Cuídate de salidas nocturnas. Acuérdate de ser más productivo. Lo que no te gusta aléjate. Pídele a San Miguel para tu protección. Alegrías por dinero. Cumple con tus promesas. No cuentes nada tuyo. Terminas un ciclo.

Horóscopo hoy Piscis 12 de julio de 2020

Piscis, una persona cercana que te da buenas noticias. Mujer adulta de cuidado. Vigila bien tus bienes. Compra de vivieres. Algo con una ventana. No escuches chisme. Nuevas emociones. Te preocupas por la salud de un familiar. Éxito en lo laboral. Te iras a otras tierras. Resuelves un problema.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio