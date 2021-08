Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 14 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de agosto de 2021

Aries, nuevos desafíos para ti en estos tiempos, deberás ser más responsable. No des tantas vueltas a un asunto de trabajo, afronta las cosas y cumple con lo que prometas. Defenderás a un hombre que respetas mucho. Se prudente. La impulsividad no te favorecerá en el amor, se paciente con esa persona, pronto manifestará su amor.

Horóscopo hoy Tauro 14 de agosto de 2021

Tauro, la situación económica no está dando los resultados que esperabas, no te desesperes y ve otras opciones. No quieres que alguien regrese a tu casa, las cosas han cambiado y estas ajustado de dinero. Te reunirás con alguien que te propondrá un negocio, analízalo bien. Las puertas del amor se abrirán nuevamente para ti.

Horóscopo hoy Géminis 14 de agosto de 2021

Géminis, sientes que todo está lento, pero vas en camino de un cambio en el trabajo o en el negocio. Poco a poco las cosas se van a ir encaminando en el plano económico. Piensa bien en tus emociones antes de establecer una formalidad en tu relación, evalúa si es lo que realmente deseas hacer. haces remodelaciones en casa.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de agosto de 2021

Cáncer, una convocatoria de trabajo te quitará el sueño, tranquilo y espera que las cosas fluyan. Pronto una noticia cambiará tu vida de manera positiva, solo debes saber esperar. Invitación a una cena donde disfrutas el momento con tus seres queridos. Te estás ilusionando en vano, no te apegues a quién no te merece.

Horóscopo hoy Leo 14 de agosto de 2021

Leo, llamada que esperas te tranquiliza. Te llamará la atención un cambio de residencia, busca un lugar donde te sientas más cómodo y feliz. Una persona muy especial está en la búsqueda de tu encuentro, sal de la rutina que puedes llevarte sorpresas. Lo nuevo te emociona, disfruta de cada instante y se constante en tus decisiones.

Horóscopo hoy Virgo 14 de agosto de 2021

Virgo, te renuevan el contrato de trabajo, sin embargo, no es lo que realmente quieres, pronto habrá más cambios. Reencuentros con amistades de la infancia por las redes sociales que alegraran tu día. Deja de buscar las mil y un razones para postergar tu felicidad, abre tu corazón. Un familiar te necesita y deberás estar allí para apoyarlo.

Horóscopo hoy Libra 14 de agosto de 2021

Libra, culminas un estudio, por fin tu sueño se hará realidad. Estarás en búsqueda de mejoras económicas, un nuevo trabajo te interesará. Sientes que alguien abusa de ti, valórate y no dejes que te maltraten. No eches a perder tu relación por una ilusión pasajera, evalúa bien lo que te conviene. Prepárate para grandes cambios.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de agosto de 2021

Escorpio, oferta de una vivienda que pensarás en comprar. La inestabilidad en tu relación se debe a una persona que ha querido perjudicarlos, mantente alerta. Verás el resultado de tanto esfuerzo que has hecho en este tiempo, esto te motivará a continuar. Una persona que te guarda rencor por un evento de pasado te buscará para conversar.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de agosto de 2021

Sagitario, piensa antes de actuar, debes tener paciencia a la hora de discutir con tu pareja, no lleves todo al límite. Cuídate de las alegrías producidas por olores fuertes. Debes tomar en cuenta que no puedes levarte a las personas por delante para lograr tus propósitos. Tu perfil llama la atención para postular a un nuevo cargo.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de agosto de 2021

Capricornio, debes luchar por lo que buscas incansablemente, pronto tendrás buenas noticias. Se abren nuevas puertas en el ámbito espiritual, deberás conseguir la ayuda de un guía. Ayudarás a una persona que te ha hecho mucho daño en el pasado. Intentarán quitarte un dinero que has guardado por mucho tiempo.

Horóscopo hoy Acuario 14 de agosto de 2021

Acuario, deja el orgullo atrás y pide la ayuda que necesitas para salir de la situación actual. Tienes derecho a ser feliz, deja de pensar que no mereces lo que tienes actualmente. Deberás cancelar esas deudas que tienes pendientes desde hace un tiempo. Será un día muy productivo para ti, aprovecha esa energía y canalízala de la mejor manera.

Horóscopo hoy Piscis 14 de agosto de 2021

Piscis, estarás pendiente de tu familia, sobre todo en cambios de vivienda. Cambio de look oportuno para este día. Haz lo que amas hacer y busca apoyo en quien te ama y confías. Inicias un entrenamiento o capacitación para ascender en tu trabajo. Una persona que acabas de conocer te intenta sacar información para perjudicarte.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio