Consulta aquí el Horóscopo de hoy, martes 14 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de julio de 2020

Aries, recibirás señales para la apertura de un nuevo camino. Terminas un proyecto que estaba pendiente con mucho éxito. Te darás cuenta que donde has trabajado no te valoran como lo esperas. Evalúa si te conviene quedarte en el lugar donde no eres feliz. La vida continua, da lo mejor de ti siempre.

Horóscopo hoy Tauro 14 de julio de 2020

Tauro, surgirán cambios que predicen que tomarás algunas decisiones importantes para tu futuro. No es el momento de resistirte sino de dejarte fluir. Aclarar una situación en casa para que no crezca las discordancias. Lo que estaba detenido va hacia adelante. Aléjate de multitudes en la calle, sé precavido.

Horóscopo hoy Géminis 14 de julio de 2020

Géminis, cuando me aceptas a ti mismo, puedes cambiar. Descansa adecuadamente para que no te desequilibres. Calma, todo llega; recuerda que las cosas pasan por algo. Reunión en la que se brinda una ayuda. Hombre de poder colabora contigo, por lo que se mejora una situación. Asunto con una prenda que te dan de regalo. Evita la tristeza y el desasosiego. Deseas estar en otro sitio así sea brevemente. Evita los malos entendidos, acláralos rápido.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de julio de 2020

Cáncer, se vienen tiempos de muchas reflexiones. Lograrás entrar a un sitio, grupo o transacción. Contactarás con alguien de un gobierno o compañía de poder. Algo importante que anotas no se te debe perder, que no sea en un servilleta por favor. Te abres a nuevos consejos, se vienen nuevas perspectivas. Alguien se molesta contigo, porque le dices la verdad

Horóscopo hoy Leo 14 de julio de 2020

Leo, confía en esa persona especial que está contigo en las buenas y en las malas. A veces pujante, a veces taciturno. Voluntad de hierro para lograr las metas. No permitas que otros decidan por ti y menos en temas de estudio, pero tampoco te cierres a recibir desde el amor. Un poco encerrado en sí mismo. Muchas bendiciones para ti. Tensiones por asunto familiar.

Horóscopo hoy Virgo 14 de julio de 2020

Virgo, tienes que comprender que hay circunstancias que conducen al fin de un ciclo para comenzar otro, no tiene que ser traumático, aunque nada nace sin dolor. Sacarás algún tipo de beneficio, propóntelo. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros.

Horóscopo hoy Libra 14 de julio de 2020

Libra, entras a un tiempo nuevo, donde te acompañan fuerzas en movimiento que te estimulan y protegen. Algo favorable con vehículo o transporte. Un sitio donde organizas cosas. Prepárate para un giro inesperado de tus planes. Cualquier problema que se te presente tendrá una solución. Paciencia, si vas a ir a ese sitio que te planteas. Te buscan para que hagas algo que al final te equilibra una pérdida.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de julio de 2020

Escorpio, te surge una personalidad creativa, te conectas con lo juvenil. Pones tu interés en hacer cosas que te gustan y actividades recreativas. No permitas que se metan en tu vida personas que ni suman ni restan. Pendiente con una deuda que te llena de preocupación. Cambios en el itinerario de un viaje o trabajo que pretendías hacer.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de julio de 2020

Sagitario, no maltrates a quien te quiere. Evolucionas en el marco de unas muy buenas relaciones. Cambios y nuevas oportunidades. Conversación pendiente entre padres e hijos. El universo te dará la oportunidad de ver soluciones. Venta de algo que tienes guardado. Vas a conocer o entrar en un lugar para quedarte. Busca lo que sea positivo para ti, pero nunca descuides a tus dependientes.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de julio de 2020

Capricornio, dejas atrás algo que ya no tiene sentido y decides iniciar otro camino que será más positivo. Un cambio forzado. En un abrir y cerrar de ojos puedes estar en otra situación o en otro lugar.

Te alejas de una persona que te hace llorar. El pasado llega a tu vida y toca a tu puerta. Contacto fugaz con una mujer joven y atractiva o con un amigo servicial esta semana. Movimiento que altera la rutina en tu casa.

Horóscopo hoy Acuario 14 de julio de 2020

Acuario, haces una pausa para evaluar, para luego continuar. Decides intentar algo de nuevo. Alguien llega para hablarte algo delicado. Computadora nueva. Interés por reservar alimentos escogidos para una ocasión particular. Prenda o adorno para vender. Regalos inesperados. Debes abrirte a nuevas oportunidades para crecer o independizarte. Deja de controlar a los demás.

Horóscopo hoy Piscis 14 de julio de 2020

Piscis, te recobras a ti mismo, tu autoconfianza y capacidades. Caminos que se trancaron en el pasado se vuelven abrir. Ley, reforma u acuerdo te favorecerá. Hecho curioso con un árbol o mata. Un parque, un sitio muy verdoso. La fortuna te trae la suerte con un hombre de mirada fuerte, que hace un gesto muy particular con un dedo. Se despeja un problema. Pasas la página frente a una desilusión con un ser querido. Un protector. Preparas una fiesta o reunión. Visitas o averiguas sobre una casa, próximo traslado.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio