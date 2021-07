Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 14 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de julio de 2021

Aries, no es un buen momento financiero, pero debes ser fuerte y mantenerte de pie deberás luchar. Has pensado tanto tiempo en el pasado que te has olvidado de disfrutar lo que estás viviendo actualmente. Es un buen día para tener más contacto con la naturaleza. Complicidad entre tu pareja y tu alegran tus días. Compras una vestimenta nueva.

Horóscopo hoy Tauro 14 de julio de 2021

Tauro, un amigo te ayudará a crecer profesionalmente a través de un contacto. Necesitas trabajar para mantener tu vida activa. Deja de obsesionarte con las cosas que no sucederán. Te enfrentarán a un ciclo de problemas que te harán abrir los ojos con algunas personas que creías que tenían buenas intenciones hacia ti.

Horóscopo hoy Géminis 14 de julio de 2021

Géminis, reconocerán tu esfuerzo y se abrirán nuevas ofertas laborales. Desafíos nuevos en el trabajo te quitarán momentos de descanso. Es momento de decir lo que sientes, no siempre es bueno guardar todos tus sentimientos. Una pesadilla puede perjudicar tu noche. Problemas familiares por cuestiones de salud.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de julio de 2021

Cáncer, tu lealtad es tu principal virtud a la hora de trabajar, esto te hará llegar lejos. Has guardado por mucho tiempo un secreto que necesitas exteriorizar, procura buscar una persona de tu real confianza que pueda orientarte. Te sentirás con una gran energía y ganas de renovarte y dejar atrás viejas rutinas.

Horóscopo hoy Leo 14 de julio de 2021

Leo, debe evitar los conflictos con tus compañeros de trabajo. Viaje con motivo laboral sale de forma exitosa. La pereza será tu peor enemiga, intenta luchar contra ella. Recibirás ayuda de quien menos lo esperas. Cualquier ejercicio físico le caerá muy bien a tu salud. Una llamada te sorprenderá, el pasado regresa.

Horóscopo hoy Virgo 14 de julio de 2021

Virgo, consigues una vacante para estudiar o trabajar, toda ira bien. Crece una deuda a causa de un olvido. Un tema relacionado con otros idiomas te abrirá nuevas oportunidades. La salud de un familiar te quita la tranquilidad. Ten en cuenta que en medio de la oscuridad siempre habrá una luz de esperanza, ten fe.

Horóscopo hoy Libra 14 de julio de 2021

Libra, recibirás una oferta laboral que no podrás rechazar. Dificultad para pagar las deudas causan ansiedad y preocupación. Presta atención a cualquier evento relacionado con máquinas, se cauteloso. Es momento para pensar en unas vacaciones, elige un lugar de paz y tranquilidad. Tu familia te necesitará más que nunca.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de julio de 2021

Escorpio, un asunto relacionado a papeles y documentos se concretan. Mantén tu mente positiva realizando actividades fuera de la rutina. Has alejado a tu familia por una nueva relación y es exactamente lo que estás haciendo mal, rectifica y cambia de actitud. Dale importancia a los pequeños detalles, valen más.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de julio de 2021

Sagitario, si estás por realizar un contrato, este día será propicio para concretarlo, felicidades estás por dar un gran paso al éxito. Grandes logros con poco esfuerzo gracias a un golpe de suerte. Problemas de salud por causas espirituales, debes limpiarte con ruda. Tendrás especial atención a una persona que lo necesita.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de julio de 2021

Capricornio, se vienen grandes cambios en tu vida profesional, debes estar preparado. Tendrás nuevas iniciativas que para impulsar lo que quieres lograr. Tendrás una repentina y milagrosa recuperación de salud. Esa persona especial que regresa a tu vida te da otra oportunidad. Cuando una puerta se cierra otras se abren.

Horóscopo hoy Acuario 14 de julio de 2021

Acuario, las puertas de la economía están totalmente abiertas, sal de la zona de confort. Vendrán situaciones difíciles donde necesitarás del apoyo de un familiar. Un tercero busca involucrarse en tu relación. Te sentirás lleno de energía positiva y muy dispuesto a materializar todos esos proyectos que tienes en mente.

Horóscopo hoy Piscis 14 de julio de 2021

Piscis, recibes muy buenas noticias relacionadas a tu independencia laboral. Por fin te darán el reconocimiento que tanto mereces. Logras vencer una situación que te desequilibraba. Haz estado ayudando a muchas personas y es hora de recibir tu recompensa, ten calma. El cielo te recompensa con buenas y nuevas oportunidades.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio