Consulta aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 15 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de julio de 2020

Aries, recibes una noticia importante que te permite mirar hacia el futuro. Debes tomar una decisión en lo referente a tu vida de personal. Un nuevo camino se apertura y algo dentro de ti cambia, recibes la inspiración que te faltaba para decidir por la felicidad. Llamadas del extranjero que te convienen.

Horóscopo hoy Tauro 15 de julio de 2020

Tauro, un nuevo camino se abre para ti y estás listo emocionalmente para afrontarlo. Tienes una necesidad de enfrentar a la vida de una manera diferente, con nuevos planes y retos. Aprende a soltar y no te apegues. Lo detenido comienza a avanzar. Fin de lo que ha demorado. Posible cambio de residencia.

Horóscopo hoy Géminis 15 de julio de 2020

Géminis, quieres hacer muchas cosas a la vez, si de verdad quieres que todo te salga bien, deberás concentrarte en solo una de ellas y verás que todo fluirá de manera positiva. Deja la inseguridad a un lado, siente seguro de ti mismo, tú tienes la fuerza de lograr todo lo que deseas, confía en tu capacidad.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de julio de 2020

Cáncer, se te acercará alguien que solo te querrá utilizarte para beneficio propio, sin importarle tus sentimientos, debes aprender a detectar cuando esto ocurra y no pecar de inocente. Recibirás una invitación, distráete un poco. Deja de sentirte solo, tu nunca lo estarás, hay personas que te quieren.

Horóscopo hoy Leo 15 de julio de 2020

Leo, observa bien las opciones que tienes, elige la que más te convenga, aunque puede que sean muchas no todas te darán el mejor resultado. Una persona cercana que te conoce bien te ayudará en esta etapa de tu vida. Organiza y planifica bien tus cosas para no dejar temas inconclusos. Sé persistente.

Horóscopo hoy Virgo 15 de julio de 2020

Virgo, tendrás que hacer cambios en tus hábitos alimenticios, te ayudará a mejorar problema en el estómago. Termina una etapa en tu vida, dándole paso a nuevas oportunidades, abre tu mente a ideas que pueden ser las que te ayuden a salir de todo estancamiento. Es momento de resurgir, no te desanimes.

Horóscopo hoy Libra 15 de julio de 2020

Libra, deberás establecer nueva rutina y acostumbrarte a los cambios para que logres tus objetivos, el éxito no está asegurado, es por ello que será necesario que actúes rápidamente. El bienestar de tu vida deberás defenderlo con uñas y dientes. Sentirás que pierdes el equilibrio, cálmate pronto pasará.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de julio de 2020

Escorpio, no aceptes más de lo que puedas soportar por amor, equilibra las cosas y sé justo contigo mismo. Mantén el control sobre tus sentimientos. En tu trabajo habrá una lucha de poder, mantente al margen y solo cumple tu labor para que no tengas problemas. No te aísles cuando te sientas triste.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de julio de 2020

Sagitario, las cosas fluyen de nuevo, luego de esperar tanto, por fin llega lo que ansiabas. Adminístrate bien, no malgastes en cosas innecesarias. Alguien que quiere que salgas de donde estás estancado, te aconseja. Poco a poco irás progresando. Vences obstáculos, pero te no te autoexijas demasiado.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de julio de 2020

Capricornio, debes estar preparado y liberarte de todo aquello que te atrasa e ir en la dirección correcta. Derrotar obstáculos antes de seguir tu camino, rompiendo las ataduras o adquiriendo la confianza necesaria para arriesgarte a saltar. Las preocupaciones por la salud de un familiar te mantendrán absorbido.

Horóscopo hoy Acuario 15 de julio de 2020

Acuario, te enterarás de una buena noticia que tiene que ver con dinero. Dinero que llega y se va rápido, trata de administrarlo correctamente. Amigo o familiar que necesita de una ayuda económica te pide también apoyo espiritual, recuerda que todo lo que das con amor regresará a ti por triplicado. Ten fe.

Horóscopo hoy Piscis 15 de julio de 2020

Piscis, delibera cuidadosa y sabiamente antes de asumir o tomar posiciones muy radicales ante la vida. Superarás cualquier problema legal que tengas. El uso apropiado de tu talento y profesionalismo te llevarán muy lejos. Vive intensamente todas las oportunidades que se te presenten, este es tu momento.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio