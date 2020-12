Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 15 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de diciembre de 2020

Aries, tardes especiales de mucha diversión y alegrías compartidas, pero sin compromisos. Verás algo que no puedes creer. Un compañero de trabajo te pide ayuda. Ponle a tu trabajo un poco de creatividad, lo bueno vendrá solo. No le digas que no al amor. Pendiente de ir haciendo las compras navideñas. Ganancias inesperadas.

Horóscopo hoy Tauro 15 de diciembre de 2020

Tauro, cambios y transformaciones en algo que se relaciona con la política. Cambios para bien en tu vida. Te aprueban un crédito. Firmas un documento por un bien o terreno. Llamadas, mails, mensajes importantes te traerán tranquilidad. Reunión familiar importante, salidas a celebrar con niños, deberán cuidarse.

Horóscopo hoy Géminis 15 de diciembre de 2020

Géminis, deja de estar triste, si algo es tuyo no permitirás que sea de nadie más. Sé positivo y menos posesivo, el mundo estará en tus manos para que saques ventaja, aprovecha las oportunidades. Una persona llega a tu vida sin avisar, inevitablemente pensarás en esa persona, tómalo con calma y conócelo bien. Éxito.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de diciembre de 2020

Cáncer, actúas eficazmente ante una nueva obligación de trabajo, tendrás tu recompensa. Salidas con amistades con alegría y pasión. Celebras un logro con tu pareja. Activas el amor de tu vida y de tu corazón. El temor a comprometerte es algo que te causa preocupación, arriésgate a ser feliz y exitoso, no te arrepentirás.

Horóscopo hoy Leo 15 de diciembre de 2020

Leo, evita las discusiones con personas con las que vives por visiones divergentes, se puede llegar a un punto medio. Una amistad te brinda apoyo. Mantén la tranquilidad para alcanzar el objetivo. Llega alguien del pasado, estarás pensativo. Lucharás contigo mismo por el peso, come sano. Dolores de cabeza. Ansiedad.

Horóscopo hoy Virgo 15 de diciembre de 2020

Virgo, te plantearás nuevas metas, un cambio de perspectiva para lograr lo que deseas. Modificarás algo, no te gusta como quedó y lo cambias. Adolescente que preocupa. Grandes esfuerzos por cumplir objetivos. Necesidad de evaluar o de ser evaluado. Conflicto que superar vinculado a suegra o madre. Informe médico.

Horóscopo hoy Libra 15 de diciembre de 2020

Libra, no hagas las cosas rápido, tómate el tiempo necesario para realmente ir por lo seguro. Deberás estar pendiente de situaciones en tu entorno familiar, de los problemas de cada uno de sus miembros y de cómo apoyarlos. La familia es primero no lo olvides. Es el inicio de nuevas etapas en un camino de evolución.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de diciembre de 2020

Escorpio, para obtener las cosas buenas de la vida hay que esforzarse más, no te confíes. Deberás asesorarte para poder firmar o no un documento. Es hora de confiar en ti mismo, adelante tu puedes. Trámites legales por resolver en estos días. Avance y evolución. El amor es importante para que puedas recargar tus baterías.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de diciembre de 2020

Sagitario, cuidado con un pasatiempo que te haga perder el tiempo. Tu vida cambia en lo económico, se precavido. Tendrás un avance sin obstáculos. Cambio de lugar. Realizas una receta deliciosa para sorprender a tu pareja o esa persona especial. Será demasiado pronto para rendirte, ni lo pienses, sigue adelante.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de diciembre de 2020

Capricornio, distribuyes equitativamente algo que llevas a casa, lo importante es el gesto. Captas un cambio de vibración en el ambiente, estarás muy sensitivo. Debes trabajar tu fortaleza interior. Hecho curioso con una cartera. Más ingresos económicos. Un amigo te abrirá un camino o te hará un favor muy importante.

Horóscopo hoy Acuario 15 de diciembre de 2020

Acuario, planear una sorpresa es una cosa, pedir apoyo para lograrla es otra, no hay que confundir las cosas. Mejor posición. Realiza un ritual con flores e inciensos para la casa, el ambiente mejorará y se nivelará su energía. Valorarás las cosas a través de los sentimientos. Atraerás la mirada y la simpatía de tu persona.

Horóscopo hoy Piscis 15 de diciembre de 2020

Piscis, disfrutar el camino también es importante, tan igual que llegar a tu meta así que, disfrútalo conscientemente. Una persona cercana te abrirá un camino o te ofrecerá una ayuda importante. Cuidado tendrás la tendencia a compras compulsivas. Atenderás a temas de propiedades, alquiler o herencia. Revelaciones, sueños.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio