Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 15 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de enero de 2021

Aries, demuestra que tienes un gran corazón, piensa a quien podrías ayudar a salir de un bache y sorprende a esa persona. Tu apoyo será de gran utilidad y la vida te retribuirá con una gran bendición y la satisfacción de haber ayudado a quien tanto lo necesitaba. Dar sin esperar nada a cambio.

Horóscopo hoy Tauro 15 de enero de 2021

Tauro, te llega una información importante. Estarás en camino de aclarar algo que buscas realizar. Confía en quien está contigo. No permitas que otros decidan por ti cuando eres tú el que conoce el camino. Estarás creativo, se vienen nuevos planes en tu vida, aprovecha tus habilidades y toma tus propias decisiones.

Horóscopo hoy Géminis 15 de enero de 2021

Géminis, es tiempo de que reacciones rápidamente ante los retos que te has propuesto lograr en este tiempo. Deberás utilizar tu intuición para encontrar el verdadero camino. No te ahogues en las dificultades, todo pasará. Alguien te tenderá su mano para apoyarte. Colabora más en el hogar y rompe tu rutina.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de enero de 2021

Cáncer, la comunicación es lo que realmente une a las personas, sobre todo para ti que necesitas fortalecer los lazos con tus seres amados. Aléjate de una persona que desee quitarte tu tranquilidad, involucrándote en problemas que no te corresponden. Te sentirás desconfiado por temor a equivocarte confiando en los demás.

Horóscopo hoy Leo 15 de enero de 2021

Leo, una persona medio desequilibrada intenta frecuentarte, aléjate. Pagos necesarios que debes hacer antes de que el tiempo venza. Desconfías de una persona cercana a tu pareja, porque piensas que le puede hacer daño. Terminas una relación de amistad de años. Estabilidad familiar luego de conversación profunda.

Horóscopo hoy Virgo 15 de enero de 2021

Virgo, debes estar más pendiente de lo que dices de otros cuando éstos no están presentes, las paredes oyen. Procura saber remediar lo que ocasionas, mide las consecuencias de tus actos. No pierdas el tiempo con alguien que no quiere avanzar. Estarás ahorrando para un viaje. Invitación a salir que te pone nervioso.

Horóscopo hoy Libra 15 de enero de 2021

Libra, logras un proyecto personal. Te alejas de alguien conflictivo. Conoces a alguien muy especial. Persona madura que te ayuda en algo que quieres realizar. Alguien te da luces de que tu le gustas. Podrías estar rodeado de un momento a otro de muchas personas, pero luego te sientes solo, procura compartir con los tuyos.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de enero de 2021

Escorpio, buscas un cambio en lo que quieres hacer. Mudanza. Dificultad para quedar embarazada y eso te trae mucha inquietud. Deja los resentimientos. Se hace justicia en una situación familiar. Debes tomar conciencia de lo que quieres cambiar. Hombre que te trae noticias posiblemente no te diga toda la verdad.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de enero de 2021

Sagitario, cuidado, vas a pisar un suelo inseguro. Sé prudente y cuenta de momento con lo que tú tienes y no con los que los demás te ofrecen. Analiza bien todo de una forma objetiva para tomar la mejor decisión. Reconoce cuando te equivocas eso te hace crecer. Superarás todo esto poco a poco con fe y firmeza.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de enero de 2021

Capricornio, no dejes pasar lo que te incomoda, hazle frente y aclara tus dudas con quien quiera ocasionarte dificultades. Mantente alejado de conflictos y de toda persona que desee involucrarte en problemas. Ten cuidado al dar respuestas agresivas, un trance negativo pero pasajero que deberás controlar.

Horóscopo hoy Acuario 15 de enero de 2021

Acuario, después de mucho esfuerzo la vida te premia, se presenta a ti una nueva oportunidad donde podrás disfrutar de valiosos resultados a corto plazo. Sácale provecho. Integra a tu familia en este proyecto ellos saben que les deseas lo mejor y confían en ti, surgirán nuevas ideas toma la más conveniente.

Horóscopo hoy Piscis 15 de enero de 2021

Piscis, intentar mejorar algo en tu vida sentimental y haz algo que tenías pendiente. Recuerda que la felicidad no consiste en hacer precisamente lo que uno quiere, sino disfrutar al máximo lo que uno hace. Aparecerá una persona que va a significar alguien importante en tu vida. Disfruta de cada momento.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio