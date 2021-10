Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 16 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de octubre de 2021

Aries, vendrá a tu vida una nueva oportunidad, debes aprovecharla al máximo. Hay una persona que ha estado despertando sentimientos por ti. Cuídate de los resfríos. Te reunirás con un amigo del pasado que te traerá muy buenas noticias. Siempre es un buen momento para empezar de 0, no tengas miedo y confía en ti.

Horóscopo hoy Tauro 16 de octubre de 2021

Tauro, recibirás una colaboración por parte de un familiar para salir de una deuda. Te verás más preocupado por tu apariencia personal. Encuentro con un amor del pasado cambia totalmente tus planes. Una persona de tu familia requiera atención de tu parte. Tendrás cierta preocupación por la salud de un ser querido.

Horóscopo hoy Géminis 16 de octubre de 202121

Géminis, tendrás una propuesta económica que no podrás negarte. Disfruta de nuevos horizontes para alejarte del estrés del día a día. Resuelves una situación complicada que te ha tenido preocupado. Encontrarás el control una vez tengas la organización de tus planes. Debes tener cuidado con las personas que dicen ser tus amigos.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de octubre de 2021

Cáncer, deberás tomar una difícil situación relacionada a un empleo nuevo. Nunca olvides tu norte, no dejes que las opiniones malintencionadas desvíen tus planes. Busca siempre la verdad y no te dejes llevar por comentarios. Debes confiar mucho más en tu pareja, deja las inseguridades a un lado. Las cosas pasan por algo, no lo olvides.

Horóscopo hoy Leo 16 de octubre de 2021

Leo, la vida te regala una nueva oportunidad. Recibes un dinero que estabas esperando, mantén la calma que todo saldrá bien. Cerrarás ciclos negativos de tu vida. Te intenta involucrar en un problema familiar. La ausencia de una persona te mantiene nostálgico. Buscarás apoyo en tu familia para superar una situación.

Horóscopo hoy Virgo 16 de octubre de 2021

Virgo, debes estar atento a la hora de realizar una inversión. Deja las energías negativas a un lado, debes estar cerca de personas que aporten buenas energías. Tendrás las palabras precisas para solventar un problema. Surgirá una propuesta en el ámbito laboral referente a una sociedad, esto será positivo para ti, aprende a confiar.

Horóscopo hoy Libra 16 de octubre de 2021

Libra, será el principal apoyo de una persona que está pasando por un mal momento. Recuerda en ser firme en lo que sientes y crees. Debes sincerarte con esa persona que ha creado ilusiones en ti. Tu familiar será partícipe de tus logros. Un nuevo comienzo en el ámbito laboral. Debes cuidar tu alimentación. Distráete un poco.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de octubre de 2021

Escorpio, te sentirás solo en una situación económica difícil. Una persona mayor te brindará su apoyo en este momento. Debes mantener claras las responsabilidades de las personas de tu hogar. Necesitarás ayuda espiritual para superar una ruptura amorosa. Aléjate de todo aquello que te ocasiona un daño emocional. Ten más paciencia.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de octubre de 2021

Sagitario, una persona te hará una importante propuesta, sin embargo, no todo será bueno para ti. Una persona despierta una ilusión en tu vida. Asistirás a un evento en que, conocerás a una persona que te alegrará. Atención especial en hijos. Sentirás que tienes mucho para ofrecer, pero has recibido muy poco. No te rindas.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de octubre de 2021

Capricornio, debes ser precavido a la hora de dar un informe sobre tu trabajo, hay malas intenciones en la persona que lo solicita. Tienes una discusión ocasionada por un mal entendido, deja que el tiempo pueda darte la razón. Retomas amistad con un amigo del pasado. Verás a una persona pagar por todo el daño que te ha hecho.

Horóscopo hoy Acuario 16 de octubre de 2021

Acuario, surge una deuda que no te correspondía, debes buscar la forma de solventar esta situación que te puede perjudicar mucho. Termina un conflicto que creías que nunca acabaría. Una persona del pasado te ha estado buscando para saber de tu vida. Ten cuidado en las personas en quien confías. No te sientas solo, hay una persona especial que te acompañará siempre.

Horóscopo hoy Piscis 15 de octubre de 2021

Piscis, tendrás problemas a la hora de recomendar el trabajo de una persona, no quedará bien parado. Tendrás la sensación de que la persona que está a tu lado no te comprende, busca siempre tener una mejor comunicación antes de asumir. No seas tan radical a la hora de tomar una decisión. Tramites de papeleos, documentos legales.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

