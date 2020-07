Consulta aquí el Horóscopo de hoy, viernes 17 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de julio de 2020

Aries, La comunicación es lo que realmente une a las personas, sobre todo para ti que necesitas fortalecer los lazos con tus seres amados. Aléjate de una persona que solo buscan quitar tu tranquilidad involucrándote en problemas que no te corresponden. Te sentirás desconfiado e intranquilo por temor a equivocarte confiando en los demás.

Terminas una relación de amistad de años. Pagos necesarios que debes hacer antes de que el tiempo venza. Estabilidad familiar luego de conversación profunda. Logras un proyecto personal. Te alejas de alguien conflictivo.

Horóscopo hoy Tauro 17 de julio de 2020

Tauro, debes estar más pendiente de lo que dices de otros cuando éstos no están presentes, las paredes oyen. Debes saber remediar lo que ocasionas. No pierdas el tiempo con alguien que no quiere avanzar. Estarás ahorrando para un viaje. Invitación a salir de noche. Conoces a una persona especial. Persona madura que te ayuda en algo que quieres te da signos de que le gustas. Podrías estar rodeado de un momento a otro de muchas personas, pero luego sentirte solo.

Horóscopo hoy Géminis 17 de julio de 2020

Géminis, buscas un cambio en lo que quieres hacer, nuevas estrategias. Mudanza. Dificultad para quedar embarazada y eso te trae mucha inquietud. Deja los resentimientos. Se hace justicia en una situación familiar. Debes tomar conciencia de lo que quieres cambiar. Hombre que te trae noticias posiblemente no te diga toda la verdad. La felicidad a tu lado a partir de noticias estimulantes.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de julio de 2020

Cáncer, mantén la determinación en una situación. Nuevas posturas frente a otras personas. Debes reiniciar estudios que lucen detenidos pero que te reportarían beneficios. Cuidado con lo que dices sin pensar a seres queridos. Debes buscar aprender, incrementar tus conocimientos en un área muy específica, una formación práctica que se traduzca en dinero o empleo.

Horóscopo hoy Leo 17 de julio de 2020

Leo, nada sucedará si tú no quieres, tenlo en cuenta si tienes miedo de ir muy rápido en una nueva relación. No permitas que te manipulen. Algo con una propiedad que logras aclarar. Acuerdo con obreros o técnicos por reparación. Nuevos comienzos en tu vida, deja el pasado. Llega algo mejor para ti. Recibes un mensaje importante. Enfrenta lo cotidiano con gallardía. No te quedes callado si te están injuriando.

Horóscopo hoy Virgo 17 de julio de 2020

Virgo, se aparta lo negativo respecto a un proyecto que empieza a caminar. Tu vida da un giro inesperado. Cambios en medio de alegrías significativas. Nuevas aventuras y retos. Conoces a una persona especial. En el trabajo debes corregir una falta de iniciativa. Ganancia de un dinero. Un sólido aprendizaje que te garantiza un logro en lo económico.

Horóscopo hoy Libra 17 de julio de 2020

Libra, vendrá un cambio inesperado de rumbo o de estrategia. Sales de un lugar sin saber si vuelves. Alguien que te dice que te quiere. Hecho curioso con mascota. Sentirás mucha peso sobre tus hombros y nadie te ayuda. Algo con una batería, bomba o planta que tendrás que comprar o reparar. Bien si no estás, mal cuando están juntos, eso es una contradicción que sólo puede significar una cosa.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de julio de 2020

Escorpio, se concreta un compromiso en medio de las dudas. No sabrás qué hacer en torno a las consecuencias de unas decisiones no meditadas. Te sentirás atado a un lugar. Obtendrás logros que no creías posibles por ti mismo.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de julio de 2020

Sagitario, no aceptas algunos cambios, pero es por inseguridad. Hombre de poder que te da una oportunidad, ya no te podrá apoyar más. Debes ser claro con quien está a tu lado respecto a una nueva visión acerca del negocio o del trabajo.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de julio de 2020

Capricornio, debes buscar asesoramientos al respecto de una situación que involucra el estatus migratorio de un ser querido. Cuidado con tus palabras ya que pueden ser hirientes para los demás. Cuídate de las peleas y de las discusiones acaloradas. Hay cicatrices que te hacen especial.

Horóscopo hoy Acuario 17 de julio de 2020

Acuario, las esperanza en un futuro mejor o en una nueva oportunidad. Serás leal a una persona con quien trabajas. Promoviendo cambios creativos. Aperturas en esta semana. Cuidado con los pensamientos negativos que hacen mella en tu capacidad de compromiso. Recibes una nueva responsabilidad. Trabajo: Cambios definitivos en tu vida. Haces lo posible por encontrar nuevas oportunidades para que las cosas mejoren.

Horóscopo hoy Piscis 17 de julio de 2020

Piscis, te llegará una información esperada. Estarás en camino de aclarar algo que buscas realizar. Confía en quien está contigo para apoyarte. No permitas que otros decidan por ti cuando eres tú el que conoce el camino. Tormenta creativas y se vienen nuevos planes en tu vida aprovecha tus habilidades, toma tus propias decisiones y controla tus emociones, ten todo en calma -todo saldrá bien.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio