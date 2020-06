Consulta aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 17 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de junio de 2020

Aries, tiempos de estrés. Organízate mejor en todo, no puedes hacer todo al mismo tiempo. Vive un día a la vez. Céntrate en lo principal y elabora planes de trabajo que sean efectivos. Avanza poco a poco y verás que tendrás buenos resultados. No dejes que las cosas pasen, que al final no solucionas nada.

Horóscopo hoy Tauro 17 de junio de 2020

Tauro, sal de la rutina. Ten paciencia para que las cosas fluyan y no saques conclusiones antes de tiempo, no te desanimes tan rápido. Lo que es tuyo nadie te lo quita. Recuerda el sol sale para ti también. Estarás con dolores musculares producto del estrés, trata de descansar más horas para recuperarte.

Horóscopo hoy Géminis 17 de junio de 2020

Géminis, en lo sentimental tienes miedo de enamorarte de alguien que no te corresponda. No te enfoques en esa idea y piensa que puedes conocer a alguien cuyo sentimiento sea recíproco. No te cierres las puertas al amor. Te dará curiosidad saber de alguien del pasado, recuerda que ese capítulo ya lo cerraste.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de junio de 2020

Cáncer, tendrás un percance con una persona que recién conoces, debes tratarlo más para saber si son compatibles o no. Puede que te desanimes, pero no te precipites, date un tiempo más para conocerse mejor. No mientas, sé claro a la hora de hablar con alguien, evita fantasear, eso no te conviene hacer.

Horóscopo hoy Leo 17 de junio de 2020

Leo, tendrás muchos sueños extraños que no podrás descifrarlos fácilmente. Cambia tu rutina antes de dormir y realiza una relajación para que logres un descanso profundo y dejes de tener esos sueños que te perturban. Estás cargado de malas energías, debes limpiártelas con sal marina. Malestar gripal.

Horóscopo hoy Virgo 17 de junio de 2020

Virgo, cuídate de vecinos que no son buenos amigos. Inicias un proyecto con mucho entusiasmo, suerte en este nuevo emprendimiento. Busca claridad en lo que quieres y define hacia dónde quieres ir. Buenas energías para el lugar donde estás trabajando, coloca un incienso de sándalo para la buena energía.

Horóscopo hoy Libra 17 de junio de 2020

Libra, concéntrate en trabajar en lo económico. No seas problemático en casa y sé comprensivo con los demás. Estarás con cansancio físico, trata de descansar mejor, pon música relajante antes de dormir. Piensa bien si debes volver a donde trabajabas anteriormente. Nuevas y mejores oportunidades vendrán.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de junio de 2020

Escorpio, buenos momentos en lo laboral. Cuidado con personas que se aprovechan de ti. Te causarán molestias. Escucharás música del pasado que te traerán recuerdos. Verás a alguien que extrañabas hace mucho, te pedirá ayuda y en lo que puedas, apóyalo. Tu crecimiento personal está activado, no pierdas tu tiempo.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de junio de 2020

Sagitario, sé más positivo en lo que trabajas. Todo mejorará, ten calma. Te conectas con personas del extranjero con buenas noticias. Tendrás cambios inesperados que descuadrarán un poco tus planes, organízate nuevamente y empieza de nuevo. Tendrás dolores de cabeza. Haz ejercicios de yoga para que te relajes.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de junio de 2020

Capricornio, entiende que los demás no tienen la culpa de lo que te pasa. En algún momento te recuperarás financieramente. Deja que las cosas pasen. Olvida el pasado, no sigas enganchada a cosas que no te llevan a nada bueno. Has cometido muchos errores y deberás aprender de ellos. Aprende a soltar el pasado.

Horóscopo hoy Acuario 17 de junio de 2020

Acuario, nuevos proyectos por hacer te motivan a seguir adelante. Ten fe en lo que haces. Controla los miedos, atrae lo bueno y aleja esas ideas negativas que solo te traen atraso. No cometas los mismos errores del pasado. No pienses mucho y ponle ganas, sigue buscando y verás que pronto estarás trabajando.

Horóscopo hoy Piscis 17 de junio de 2020

Piscis, nuevas ideas que pones en práctica. Antes de hacer algo piensa bien las consecuencias. Acuérdate el que hace bien le va bien. No permitas que maltraten a un familiar tuyo. Cuidado con decisiones apresuradas. En la salud estarás con malestares en el cuerpo. Cuídate de cosas heladas que te hacen mal.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio