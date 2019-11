Horóscopo de hoy 18 de noviembre de 2019: Averigua qué te deparan los astros según tu signo

Síguenos en Facebook

Aries (21 marzo-21 abril)

No pensaste recibir una decepción tan grande de esa persona. Pierde cuidado porque tú alcanzarás los éxitos y premios por tu habilidad. Eres un gran líder.

Tauro (22 abril-21 mayo)

Es momento de actuar con muchísima rapidez, solo así podrás tocar el cielo con las palmas. El grupo al cual perteneces está sintiendo preocupación y temor.

Géminis (22 mayo-21 junio)

La tranquilidad toca tu puerta. Brilla tu nueva estrella y tu felicidad se impone ante el fracaso, Mágicamente verás los cambios y disfrutarás del fruto de tus esfuerzos.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Todo se arruinó y perderás el trabajo. Es momento de ponerse a buen recaudo con prudencia. No es tiempo para lamentaciones y debes buscar un trabajo de acuerdo a mis gustos.

Leo (23 julio-22 agosto)

Imponte con mucha fuerza ante la ruina y busca la solución alternativa con muchas personas conocidas, realiza cambios. Lo lograrás.

Virgo (23 agosto-23 setiembre)

No le des gusto a las personas crueles que tratan de interferir y de sacarte de quicio. Recuerda que no hay plazo que no se cumpla y este ya llegó a su fin.

Libra (24 setiembre-23 octubre)

Es momento que hagas reclamos del dinero que te deben, podrías vivir con gran calidad de vida si te preocuparas un poquito más por tus cosas.

Escorpio (24 octubre-22 noviembre)

No abandones los procesos legales, ponte fuerte, está viniendo hacia ti un juicio de la persona que tanto amabas. Cuidado con este enemigo.

Sagitario (23 noviembre-21 diciembre)

Tienes la virtud de generar mucho dinero, la creatividad está en tu cerebro. Solo basta con darte una idea y lograr tus éxitos. Sé indiferente a la maldad.

Capricornio (22 diciembre-20 enero)

Crees que estás triunfando, pero no te has dado cuenta que la derrota está a la vuelta de la esquina. Ten mucho cuidado. Tu inteligencia no la estás aplicando correctamente.

Acuario (21 enero-20 febrero)

Solamente necesitas desear la fortuna y tu deseo se hará realidad. Personas importantes en tu vida vienen en busca de tu apoyo, sé prudente. Victoria.

Piscis (21 febrero-20 marzo)

Siempre el amor te empodera es necesario que le hagas caso a tu salud. La abandonas demasiado y tu corazón no espera. Tiempos de decepción.