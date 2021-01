Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 19 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Aries, es hora de salir del descontento o aburrimiento. Busca armonizar tu entorno con acciones positivas, ayudar a los demás y comprender a tu familia. Recibirás apoyo material y espiritual, pide con fe lo que desees. Estarás con las energías bajas, se positivo y saldrás de todo. Tendrás malestar en la espalda.

Tauro, indecisiones acerca de lo que debes hacer, organízate y prioriza. La cotidianidad se vuelve algo pesada, cambia tu rutina con nuevas ideas. Un tema de independencia afectiva será algo que tomarás en cuenta entre tus cambios. El poder del pensamiento positivo te ayudará a sobreponerte y seguir adelante.

Géminis, resuelves un asunto vinculado con hijos que está pendiente, no dejes pasar más tiempo. La presión de la incertidumbre por saber que ha de ocurrir es algo que te quitará el sueño, debes seguir adelante pese a todo lo ocurrido. Acepta a las personas tal como son. Sale el sol para ti nuevamente. Renuévate.

Cáncer, es el momento de asumir nuevos compromisos y de tomar el control orientados hacia los nuevos retos. Pon atención a tus sueños, ellos te revelarán lo que ha de ocurrir. Logras quitarte un peso de encima. Necesitas un cambio de look. Te invitaran a un sitio donde te conviertes en el centro de atención.

Leo, cambios en tu trabajo que te preocupan. Algo que te alegra la vida se manifiesta éste día. Realiza un ritual de amor con rosas y velas rojas, pide por el amor y serás escuchado. Deberás cuidar tu trabajo, hay quienes desean que te vayas. Debes transmitir claridad, no dejar lugar a las dudas. Libérate de las cadenas.

Virgo, debes darle más importancia a tus sentimientos y sobre todo de exteriorizarlos, tus familiares y amigos necesitan saber cuán importante son para ti, exprésales tu amor cada vez que puedas con detalles simples o palabras que seguro los van a reconfortar. Todos saben el gran corazón que tienes.

Libra, tratas de no enredar tu vida dejándote llevar por la corriente y te adaptas a sus altibajos, define en que momento debes tomar esa decisión que cambiara todo y no dejes pasar la oportunidad que quizás sería la más importante en tu vida. No dejes para mañana las decisiones que puedes tomar hoy.

Escorpio, trata de superar una situación del pasado. El rencor, resentimiento y amores imposibles forman parte del pasado y son esas emociones negativas que no te dejan avanzar. Siembra las bases para construir futuras emociones basadas en el respeto y el amor verdadero. Suelta todo aquello que te hace daño.

Sagitario, seguirás adelante a pesar de las dificultades y demostraras tu capacidad. Te has puesto prueba y lo estás haciendo muy bien, lo estas logrando por ti mismo, eres más grande y fuerte de lo que te imaginas. La gente vera de lo que eres capaz y de lo que has madurado. Vas a progresar solo cree en ti.

Capricornio, demuestra que tienes un gran corazón, piensa a quien podrías ayudar a salir de un bache y sorprende a esa persona. Tu apoyo será de gran utilidad y la vida te retribuirá con una gran bendición y la satisfacción de haber ayudado a quien tanto lo necesitaba. Dar sin esperar nada a cambio.

Acuario, sentirás la necesidad de conversar con alguien que te ayude a entender muchas cosas que para ti no tienen sentido, busca a un amigo que te aconseje. Al final del día te sentirás mejor. Escucha, confía y aprende, no siempre tú tienes la razón, así avanzarás y te fortalecerás. Abre tu corazón. Llega un amor nuevo.

Piscis, se abren nuevos caminos para ti, no dudes y date la oportunidad de salir adelante. Este es el inicio de una etapa positiva para ti y para los tuyos. Si tu estás bien los que te rodean también estarán bien y felices. Pide consejos de quien tenga más experiencia que tú y toma una decisión acertada. Te reconcilias.

