Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 19 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de febrero de 2021

Aries, tendrás la oportunidad de ejercer tu poder y autoridad en tu trabajo, todo saldrá bien siempre y cuando lo hagas con respeto. Evita gastos innecesarios, aprende a ahorrar. Muchos recuerdos compartidos que se rememoran con emoción y sentimiento en familia. Recibirás una inesperada noticia que te llenará de felicidad.

Horóscopo hoy Tauro 19 de febrero 2021

Tauro, no seas tímido, si necesitas ayuda busca quien pueda dártela. Los astros se han alineado hoy para facilitarte las cosas en tu vida. personas relacionadas con la religión te dicen unas palabras de aliento, con Fe lograrás todo. Cuidado en la calle con tu cartera, se precavido y así evitarás robos. Sé más positivo.

Horóscopo hoy Géminis 19 de febrero de 2021

Géminis, estarás haciendo trámites legales que habías suspendido, es preciso terminar esos procesos. Conectarás con familiares lejanos de una manera muy particular, compartirán experiencias y te sentirás mucho mejor. Confirmarás algo que estabas sospechando desde hace tiempo. Llamadas importantes que atender.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de febrero de 2021

Cáncer, evita mencionar tus planes, si es que estos aún no son seguros. Cambios definitivos. Debes colocar una planta ornamental en tu oficina. Nuevos compañeros y posibilidades de alianzas. Una tarea pendiente que debes terminar junto con tu pareja, no dejes pasar los días. De dolor de cabeza por no comer a la hora.

Horóscopo hoy Leo 19 de febrero de 2021

Leo, eres una persona que ha demostrado lo fuerte que es, por tu propio esfuerzo triunfarás. Valora si el sacrificio es menor o mayor a la recompensa. Se activa el amor para aquel que se ha sentido solo. Debes continuar ayudando a las personas cercanas. Problema por un gasto inesperado. La prosperidad se activa a tu favor.

Horóscopo hoy Virgo 19 de febrero de 2021

Virgo, ten cuidado con personas envidiosas, sus intenciones no son buenas y querrán entorpecer tu crecimiento. Si te sientes contracturado, trata de hacer estiramientos o de tonificar los músculos. Madre o tía de la que deberás estar pendiente por su salud y bienestar. Algo con un animalito en la calle que te preocupa.

Horóscopo hoy Libra 19 de febrero de 2021

Libra, ciertas dificultades se resolverán más adelante, sin embargo, actuarás con decisión y claridad, así vencerás. Tiempo de aprender sobre un tema que debes desarrollar rápidamente. La dedicación y el empeño en el trabajo te traerá beneficios. Invitación a viajar o a irte de paseo que se suspenderá. Tomar mucho líquido

Horóscopo hoy Escorpio 19 de febrero de 2021

Escorpio, hoy será un día de mucho movimiento, varias cosas están pendientes en la agenda, organízate bien y prioriza. No debes crearte falsas expectativas, si ves que algo no funciona, prueba con otra cosa. El nacimiento de una nueva etapa en la relación te motiva. Salida con tu pareja por trabajo y también por disfrute.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de febrero de 2021

Sagitario, será necesario tomarte las cosas con calma en estos tiempos tan difíciles, encontrarás una salida a tus problemas. Te sorprenderá el nivel de corrupción en la política del país, te sentirás afectado. Intentarás avivar una llama de optimismo respecto a un posible romance. Necesitas descansar más y mejor.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de febrero de 2021

Capricornio, hoy se presentarán muchas distracciones que te intentarán apartarte de tu meta. La paz y la tranquilidad será la clave para este día. Una deuda que no es tuya y sin embargo te afecta. Llega alguien, no lo alejes con malos humores y prejuicios del pasado. Cierras una sociedad con excelentes beneficios.

Horóscopo hoy Acuario 19 de febrero de 2021

Acuario, préstale atención a tus sueños, ya que, te develarán una gran verdad de tu ida. Trata de evitar las personas que solo te traen problemas. Reunión de trabajo por internet que sale bien. Volver a generar abundancia y bienestar es el reto difícil, pero eres persistente y lograras levantarte de nuevo.

Horóscopo hoy Piscis 19 de febrero de 2021

Piscis, vivirás una experiencia curiosa con una mascota. La suerte te acompañará este día. Tu fantasía se vestirá de gala y volará alto. De pronto, adquieres nuevos compromisos económicos. Tendrás sueños llenos de mensajes, te avisará de algo que ha de ocurrir. Encuentras al final la paz que quieres y deseas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio