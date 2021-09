Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 19 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de septiembre de 2021

Aries, tendrás un encuentro que te sorprenderá gratamente. Hecho curioso con una ropa que vas a regalar. Conversación telefónica muy interesante sobre temas relacionados al trabajo y proyectos. Mejorará el tema del amor para los solteros esta semana. Planes para negocios y se concreta una sociedad. Haz ejercicios.

Horóscopo hoy Tauro 19 de septiembre de 2021

Tauro, tendrás la necesidad de caminar y distraerte, respirar otro aire, ver otros colores. Será mejor que descanses y vuelve a empezar. Se resuelven malos entendidos, sólo si te controlas y ves las cosas desde otra óptica. Reacciones negativas o apatía de los demás que te molesta. Hecho curioso con un cuadro en casa.

Horóscopo hoy Géminis 19 de septiembre de 2021

Géminis, es preciso que te llenes de pensamientos positivos, a pesar de la adversidad mantén la calma y todo se ordenará nuevamente. Un escrito dulce y romántico llega a tus manos, tocará tu corazón. Realizarás diligencias para resolver una situación apremiante. Llevas una encomienda para un familiar. Preocupación en casa.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de septiembre de 2021

Cáncer, se acercará una persona que estaba alejada, es el inicio de una nueva etapa. Se resuelve algo pendiente con respecto a un documento. Te reclaman por haber criticado algo, debes moderar tus palabras no todos lo tomarán a bien. Se reservado con tus cosas. Dolencias menores que llamarán tu atención y preocupación.

Horóscopo hoy Leo 19 de septiembre de 2021

Leo, problemas con la conexión a internet que te dificultará tu trabajo en casa, trata de resolverlo cuanto antes. Deseo de salir del estancamiento, debes plantearte nuevas ideas. No repliques antes de escuchar, controla tus impulsos. Nunca digas nunca, no te pongas límites. Cuidado con robos. Abre bien los ojos.

Horóscopo hoy Virgo 19 de septiembre de 2021

Virgo, sabes que debes de cambiar en algunos aspectos de tu vida y deja atrás cosas que te hacen daño, analízalo porque es por tu bien. Toma previsiones para un futuro a mediano plazo en temas de documentos de casa y préstamos. Reclamos injustos de situaciones que no te competen pero que te preocupan.

Horóscopo hoy Libra 19 de septiembre de 2021

Libra, es preciso que mantengas la distancia con personas que están siendo perjudicial para ti en tu trabajo. Deseo de ver tu casa diferente, compra de adornos o cuadros. Te sentirás comprometido a llevar a un hijo a un lugar para pasear, siempre con precaución no lo olvides. Distanciamiento de un grupo en el trabajo.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de septiembre de 2021

Escorpio, una persona se te acerca, te conversa y te mira a los ojos, no te dejes llevar por las apariencias, conózcanse bien. Debes concentrarte para mejorar en tu trabajo. Conversaciones por negocio o empleo. Éxitos, logros a pesar de las circunstancias. Algo con un embarazo. Aumento en las ventas. Bunas energías te rodean.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de septiembre de 2021

Sagitario, te reunirás por temas de trabajo, no descuides las otras cosas que debes hacer. organízate para que culmines todo lo pendiente. Deja la tristeza a un lado y ponte fuerte, todo va a pasar, ten fe. Cree un poco más en ti mismo. Se concreta una situación o reunión importante. Informe positivo. Cuidado con infecciones.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de septiembre de 2021

Capricornio, algo que empezaste termina bien y favorable para ti, también para los tuyos, sigue adelante. Te encuentras con amistades y estarás recordando viejos tiempos. Te emociona por una propuesta, tómalo con calma y piénsalo bien. Cuídate más en la salud, a veces te descuidas. Compra de mercancía para renovar tu negocio.

Horóscopo hoy Acuario 19 de septiembre de 2021

Acuario, hoy tendrás encuentros con personas que no veías hace tiempo. Hay alguien que te escondes algo, pronto te darás cuenta de ello y lo aclararás. Firmas acuerdos sobre una vivienda. Realizarás tramites que ya no puedes posponerlos por más tiempo. Preocupación por un familiar o una amistad que no contesta el teléfono.

Horóscopo hoy Piscis 19 de septiembre de 2021

Piscis, lleva una agenda contigo, no te olvides de una fecha importante, quedarías mal si es que obvias esta delicadeza. Embarazo y alegrías llegan a tu familia. Celebras un logro. Preocupación por estudios que has congelado por tu situación económica, pronto podrás retomarlos, pídelo al universo y las puertas se te abrirán. Ten fe.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

