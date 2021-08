Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 2 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de agosto de 2021

Aries, te ofrecen una oportunidad laboral que no podrás rechazar. Deberás tener una conversación familiar para llegar a algunos acuerdos. Sentirás la necesidad de estar alejado para encontrarte contigo mismo. Realízate chequeo médico para descartar algo que te está preocupando. Ten cuidado con las alergias en la piel.

Horóscopo hoy Tauro 2 de agosto de 2021

Tauro, las oportunidades se presentarán solo una vez, aprovéchalas. Sentimientos por alguien especial que afloran y que serán recíproco, disfruta tú momento. Te darás cuenta quienes son tus amigos en situación personal de dificultad. No pierdas la fe. Vences el pesimismo. Preocupación por una mujer embarazada. Evita discusiones con un familiar mayor.

Horóscopo hoy Géminis 2 de agosto de 2021

Géminis, no desprecies aquello que te ofrecen por más pequeño que sea. Despiertan las dudas en tu relación a causa de una mentira. Busca ayuda profesional para poder enfrentar los miedos que te están afectando. Un paseo por el parque aliviara tus tensiones. Buscas apoyo emocional en un amigo. No te desanimes por más difícil que sea la prueba.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de agosto de 2021

Cáncer, te prestarán un dinero para la realización de un proyecto. Aléjate de las malas energías, sobre todo de lugares donde no eres bien recibido. Conéctate con las personas que son tus amigos verdaderos y están contigo en las buenas y las malas. Alegrías por nacimiento. Nuevas propuestas en lo económico. Cambios en tu trabajo.

Horóscopo hoy Leo 2 de agosto de 2021

Leo, no dejes que los problemas económicos influyan en tu vida personal. Se activa el amor entre tú y una persona que conoces en un lugar público. Necesitarás descansar mejor y recuperar energías. Toma un descanso y no te dejes llevar por el estrés. Tu familia es primero, defiéndela de ataques de personas que solo quieren dañarla.

Horóscopo hoy Virgo 2 de agosto de 2021

Virgo, tu búsqueda en lo laboral por fin se concreta algo seguro. Buenas energías en este día. Cuídate de traiciones, no seas tan confiado. Tranquilidad interna por hacer las cosas bien, sin remordimiento ni emociones negativas. En el trabajo habrá reducción de personal, pero a ti no te afecta. Jefe que se va de su cargo. No digas tus cosas a nadie, se reservado.

Horóscopo hoy Libra 2 de agosto de 2021

Libra, saldrás beneficiado económicamente por una situación familiar. Conoces a una mujer muy especial que te ayudará en muchos aspectos de tu vida. Sentirás molestias en tus piernas y deberás realizarte un chequeo médico. Buscas la paz en l religión con un guía espiritual. Realizas una entrevista que te trae muchos beneficios.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de agosto de 2021

Escorpio, debes de pagar una deuda con el banco antes que los intereses crezcan. Comunicación que recibes importante de una persona de tierras lejanas. Cambio de horario en la alimentación para mejorar la salud. Debes ver bien lo que quieres y no dejarte llevar por terceros. No escuches comentarios destructivos. Comparte más con tu familia.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de agosto de 2021

Sagitario, habrás cambios en tu relación por un nuevo empleo, debes tener mucha comunicación con tu pareja. El estrés se está apoderando de ti, canaliza tu energía con el deporte y la meditación. Recibes ayuda de una mujer sobre temas espirituales. preocupación por un préstamo bancario. Te entregan un obsequio que te llenará de alegría.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de agosto de 2021

Capricornio, no te desanimes en la búsqueda de un trabajo. Estarás apostando más a tu éxito, hay mayor seguridad en ti mismo. Lo que es tuyo llega son complicaciones, no fuerces nada. Si no luchas como debes no lograrás lo que quieres. Bendice diariamente todo lo que llega a tu vida. Busca ayuda espiritual en la oración. Logras estabilidad emocional.

Horóscopo hoy Acuario 2 de agosto de 2021

Acuario, evita involucrarte en chismes en el trabajo. No hagas nada apresurado, respeta los tiempos. Seguridad en lo que haces, nunca lo dudes. Necesitas descansar, tomate un tiempito para ti nada más. Haces muchas cosas a la vez, con calma lograrás todo en su momento. Angustia por un familiar enfermo. Te ayuda en tus proyectos, se positivo.

Horóscopo hoy Piscis 2 de agosto de 2021

Piscis, saca tus cuentas y cancela tus deudas. Algo se equilibra en tu entorno laboral. Utiliza tu intuición, sobre todo en los momentos más tensos en tu vida. Los sueños se logran, después de luchar por lo que deseas por fin lo logras. Sales de un mal momento, una mala energía se aleja de tu vida. Asesoría de documentos te mantendrán ocupado.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio