Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 2 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de julio de 2021

Aries, mantén una actitud emprendedora ante un nuevo proyecto, tendrás éxito solo si así te lo propones. Será un día lleno de éxito, la suerte juega a tu favor, no lo desaproveches y saca lo mejor de ti. Abre tu mente y busca más maneras de revivir la llama que se ha apagado. Pídele a san Miguel Arcángel para tu protección.

Horóscopo hoy Tauro 2 de julio de 2021

Tauro, se expanden nuevos horizontes que te hacen avanzar laboralmente. No te detendrás hasta conseguir tu propósito. Se abren las puertas para nuevas oportunidades, está en tus manos aceptar un nuevo camino. No escuches chisme de personas que solo quieren perjudicarte. Alegrías por dinero que llega.

Horóscopo hoy Géminis 2 de julio de 2021

Géminis, estarás tan concentrado en tu futuro que olvidarás los problemas y distracciones externas y eso será muy bueno para ti. Con firmeza y fuerza tomas una decisión y te dará estabilidad. Te tocará asumir responsabilidades que no te correspondían. Cuídate de salidas nocturnas, puede que te multen. Relájate un poco.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de julio de 2021

Cáncer, excelentes resultados harán que tu trabajo o negocio rinda el doble de lo que habías programado. No creas mucho en lo que te dicen, espera los hechos. Un encuentro con una persona mayor te llenará de sabiduría. No cuentes nada tuyo, se reservado, no todas las personas son buenas contigo. Dolor muscular retrasa tu día.

Horóscopo hoy Leo 2 de julio de 2021

Leo, harás conexión con personas que te ayudarán a impulsarte profesionalmente. Rodearás tu vida con amor, de personas especiales. Una persona de la cual has perdido todo contacto que te traerá una importante noticia. Que no se te pase el día sin lograr los pendientes, organízate por horarios. Terminas un ciclo con gran aprendizaje.

Horóscopo hoy Virgo 2 de julio de 2021

Virgo, necesitarás de ayuda espiritual para florecer económicamente, un baño de flores amarillas será la mejor opción. Arreglos en tu vivienda que culminas después de una larga espera. Deja de arrastrar a quienes te rodean en tus problemas personales, cuida lo que haces y dices. Nuevas emociones que encienden tu alma.

Horóscopo hoy Libra 2 de julio de 2021

Libra, debes ser más reservado en tu trabajo y no confiarle tus sueños y logros a cualquier persona. La vida te da cambios inesperados, deberás estar preparado. La necesidad de tener resultados te está agobiando, paciencia. Resuelves un problema que no te deja avanzar. Un cambio e tu rutina no te vendría mal.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de julio de 2021

Escorpio, se presentarán ante ti oportunidades nuevas y con buena perspectiva, pero ten cuidado, te querrán quitar tu suerte. Aclara tu mente, relájate un poco y sigue luchando por lo que deseas. Hay una persona que te robará tu atención te hará olvidar los malos momentos. Te preocupas por la salud de un familiar.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de julio de 2021

Sagitario, una persona te ofrecerá un importante apoyo económico que te ayudará a salir de algunos problemas. Los demás no pueden pensar como tú, cambia de estrategia. Hoy será un día verdaderamente intenso y acabará de la mejor manera. Una persona cercana que te da buenas noticias. Acuérdate de ser más productivo.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de julio de 2021

Capricornio, este es el día perfecto para cumplir todo aquello que te has propuesto hasta ahora. Lo esperado llega y ahora es tu momento para sacarle el máximo provecho. Una persona que aun siente algo por ti buscará comunicarse contigo. Vigila bien tus bienes, no confíes en cualquiera. Deja que las cosas fluyan en el amor.

Horóscopo hoy Acuario 2 de julio de 2021

Acuario, siempre debes tomar en cuenta los factores que pueden salir mal para estar preparado. Te hacen un ofrecimiento, piensa bien antes de elegir. Hoy sentirás con mucha energía, debes enfocarla en tus objetivos y no en el ocio. Mujer adulta de cuidado preocupará a la familia. Vive este día como si fuese el ultimo de tu vida.

Horóscopo hoy Piscis 2 de julio de 2021

Piscis, no tengas miedo a arriesgarlo todo para salir de la situación que tienes actualmente. Cambios en la vida espiritual, la fe se incrementa. Te sentirás sin energía a causa de un daño que te hicieron. Deberás tomar una decisión importante por eso debes pensar bien las cosas y tomarlo con calma. Aléjate de lo que no te gusta.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio