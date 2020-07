Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 20 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de julio de 2020

Aries, cuidado en quien confías, no todos los que te rodean tienen las mejores intenciones, no peques de inocente. Nuevos desafíos se te presentan, si tienes orden y disciplina podrás afrontarlos. Conocerás a una persona que te impactará, cuidado las apariencias a veces engañan. Palabra clave: Prudencia.

Horóscopo hoy Tauro 20 de julio de 2020

Tauro, deberás entender que no puedes salirte con la tuya todo el tiempo, debes aceptar la opinión de los demás. El tiempo es el mejor remedio para superar dolores y sufrimientos del pasado, tómate el tiempo que necesites para olvidar viejos amores. Todo irá sobre ruedas en el trabajo durante el día.

Horóscopo hoy Géminis 20 de julio de 2020

Géminis, tu día estará plagado de altibajos que acabarán por enloquecerte, no caigas en pleitos innecesarios a causa de esto, cálmate. Tendrás una gran victoria sobre tus enemigos. Te darás cuenta que las cosas suceden por algo. Estarás más fuerte que nunca. Verás con claridad todo lo relacionado con el amor.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de julio de 2020

Cáncer, acercamiento sentimental con tu pareja y buen día laboral son las claves de hoy. Buscarás la soledad para poder descifrar las soluciones a tus problemas financieros. Pero no temas pedir ayuda si la necesitas. Termina con la monotonía, lleva a tu pareja a un lugar tranquilo donde puedan conversar.

Horóscopo hoy Leo 20 de julio de 2020

Leo, amigos del pasado te buscarán para reunirse y conversar, ten cuidado y toma tus precauciones. Debes descansar un poco más, el estrés te agobia. Nuevas aperturas y caminos que se aclaran, haciendo que veas el futuro próspero. Ten calma, todo puede cambiar y mejorar. Escucha un consejo de alguien sabio.

Horóscopo hoy Virgo 20 de julio de 2020

Virgo, debes analizar lo que vas hacer y no cuentes tus cosas antes de que se cumplan, no que te quejes después si no sale bien. Pedirás ayuda a la persona que tienes a tu lado, puedes confiar plenamente. Reunión familiar para tratar asuntos de dinero. Se consolida una relación laboral, nuevos inicios.

Horóscopo hoy Libra 20 de julio de 2020

Libra, has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia. Organiza una visita sorpresa a una amistad. Surgen varias situaciones que tendrás que manejar a la vez. Equilibras una situación financiera. Crecimiento en lo espiritual, la oración tiene poder, ten fe.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de julio de 2020

Escorpio, recibes bendiciones en este día, todo se soluciona armoniosamente. Tristeza por lo que te hizo alguien querido. Nuevas ideas e ilusiones en tu mente se ejecutarán. En el trabajo se vienen cambios en tu rutina para mejor. Mide tus palabras no seas tan tosco al hablar ya que lo pueden mal interpretar.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de julio de 2020

Sagitario, llegarás a tus metas, un gran sol iluminará tu camino y le dará brillo a lo que haces. No discutas con tu pareja, no siempre tienes la razón. Organiza lo que quieres hacer. Pon frente a ti lo más importante, no dejes que nadie te lo quite, defiéndelo. En el trabajo logras superar los obstáculos.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de julio de 2020

Capricornio, deja esa actitud tan negativa, cárgate de positivismo, amplia tu visión hacia la vida. Sales adelante a pesar de los problemas. Ten firmeza en lo que estás haciendo, todo irá mejorando. Sale el sol en tu vida. Se abren caminos para ti. No te duermas, mantén los ojos abiertos y no seas conformista.

Horóscopo hoy Acuario 20 de julio de 2020

Acuario, excelente día, buenas noticias. En lo económico todo se activa y llega lo esperado. Triunfas en lo que haces y vences a los enemigos. No estés indeciso en lo que vas hacer. Celebraciones, ten precaución. Sé sincero con la persona que está contigo. Te alejas de alguien negativo. Éxitos y bendiciones.

Horóscopo hoy Piscis 20 de julio de 2020

Piscis, proyecta en positivo lo harás. Cuidado con lo que le dices, puede que lastimes con tus palabras. No te sientas solo, busca a esa persona que te quiere de verdad. La felicidad está frente a ti y no la ves. Recibes un mensaje espiritual que te ayudará en tu situación, será de tu ángel de la guarda.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio