Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 23 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de octubre de 2021

Aries, una persona cercana intentará colocar obstáculos a tus avances personales, mantén los ojos muy abiertos. Recibirás una propuesta laboral. Tendrás que salir adelante después de una noticia negativa que llegará a tus oídos. Lograrás tener ganancias extra para invertir en un emprendimiento nuevo. Sufres el dolor de una separación inesperada.

Horóscopo hoy Tauro 23 de octubre de 2021

Tauro, que tus ideales vayan en sintonía con tus sueños, no dejes que nadie te desvíe de tu norte. No es momento de invertir en un negocio que no es favorable en este momento. Mueve las energías de tu hogar, si es posible, realiza una limpieza profunda. Recibes un reclamo por no haber tomado buenas decisiones en determinado momento.

Horóscopo hoy Géminis 23 de octubre de 2021

Géminis, concretarás un viaje de negocios. No dejes de ser un soñador, pero también recuerda llevar a cabo esos sueños. Te esperan sorpresas muy positivas. Estableces una relación sentimental con una persona en corto tiempo. Recuerda que lo importante está en la calidad y no en la cantidad, que tu esfuerzo sea en base a esa premisa.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de octubre de 2021

Cáncer, realizarás actividades extras que te ayudarán económicamente, aprovecha el tiempo. Tomas una decisión sobre una documentación pendiente. Debes poner atención a tu cuerpo, mejora tu alimentación. Una situación te motivará a tomar más acciones en tus proyectos y ser menos soñador. Recibirás una sorpresa inesperada.

Horóscopo hoy Leo 23 de octubre de 2021

Leo, cuidado, presentarás problemas a raíz del extravío de un documento muy importante. Se concreta por fin un negocio en que has invertido. Nunca pierdas la fe por más difícil que se ponga la situación. Todo sale muy bien en una intervención quirúrgica. Deberás hacer un florecimiento para abrir tus caminos. Se abren los caminos al amor.

Horóscopo hoy Virgo 23 de octubre de 2021

Virgo, será recompensada esa actitud positiva que tienes hacia la vida, aprovecha al máximo esta buena racha que se aproxima. Usa tu intuición para tomar la mejorar decisión. Un nuevo comienzo pone un fin a un círculo vicioso que estaba perjudicando tu paz mental. Habla con calma aquella situación que te afecta, sabrán escucharte.

Horóscopo hoy Libra 23 de octubre de 2021

Libra, administra mucho mejor tus ingresos, no hagas compras innecesarias. Descubres un regalo por parte de una persona de tu confianza. Tendrás un mal entendido con una persona de tu trabajo, deberás arreglarlo antes de que se cree un conflicto. Enfócate en lograr mejores resultados en tu trabajo y no te distraigas.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de octubre de 2021

Escorpio, antes de emprender un nuevo negocio debes tener una actitud positiva y dejar el pesimismo atrás. Conversaciones con una persona te alegra el día. Preocúpate por la parte afectiva, no dejes de lado tus sentimientos. Tendrás los frutos de todo aquello que sembraste con tanta dedicación. Una persona te dará un sabio consejo.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de octubre de 2021

Sagitario, la carta de la rueda de la fortuna reluce a tu favor y te dice que este es el mejor momento para brillar en todo aquello que te propongas. Necesitarás el apoyo de un guía espiritual para superar una situación. Recibes bendiciones a raíz de un buen acto que has hecho. Vendrán días de cargas emocionales. Un amor del pasado vuelve.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de octubre de 2021

Capricornio, la pérdida de un objeto de valor te preocupará. Deja de llevarte el trabajo a tu vida personal, debes tener estas cosas muy bien separadas. La situación económica que tienes actualmente es temporal, deberás tener paciencia y afrontarlo de la mejor manera posible. Ofreces el apoyo a una persona que necesita ayuda en el ámbito amoroso.

Horóscopo hoy Acuario 23 de octubre de 2021

Acuario, dolores de espalda a causa de malas posturas. No caigas en errores cometidos en un pasado. Tendrás desacuerdos en una conversación, intenta lo exaltarte. Reanudas un camino que habías abandonado por falta de tiempo. Evita meterte en discusiones ajenas, no tienes el compromiso de ser defensor en ninguna situación.

Horóscopo hoy Piscis 23 de octubre de 2021

Piscis, nuevos caminos en tu vida te ofrecen otras oportunidades. Dolores de cabeza. Recibes un presente de una persona especial. Malestar estomacal. Pasarás por una importante situación que te fortalecerá como persona. No te canses de luchar por cada uno de tus propósitos. Obsequias algo especial a una persona que te quiere.

