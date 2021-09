Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 23 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de septiembre de 2021

Aries, hecho curioso con una ropa que vas a regalar. Conversación telefónica muy interesante sobre temas relacionados al trabajo y proyectos. Mejorará el tema del amor para los solteros ésta semana. Planes para negocios y se concreta una sociedad. Recibirás una sorpresa esta semana.

Horóscopo hoy Tauro 23 de septiembre de 2021

Tauro, nadie tiene la culpa de tus altibajos, no descargues tu frustración con terceros. La salud mejorará. Sigue tus sueños, busca tu estrella guía. Asumes una responsabilidad que te conlleva cambios en tu día. Cuidado con las actitudes que tengas con otra persona, no actúes a la defensiva. No eres débil, eres fuerte.

Horóscopo hoy Géminis 23 de septiembre de 2021

Géminis, asume tus responsabilidades y ordénate para que realices todas las actividades. Alegrías por una nueva oportunidad que se apertura para ti. Fortaleza para recuperarte después de un golpe emocional o económico. Palabra clave la Superación. Nuevas oportunidades para emprender un negocio o estudio.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de septiembre de 2021

Cáncer, no permitas que pensamientos negativos o tus miedos limiten tus logros, ábrete a todo tipo de posibilidades. Compra de libros para regalar. Hecho curioso vinculado a renovación de un contrato de un departamento o local comercial. Se multiplican las bendiciones para ti y tu familia. Recibes un dinero extra.

Horóscopo hoy Leo 23 de septiembre de 2021

Leo, negocio venidero y oportunidad para concretar algo a través de un compañero. Deberás actuar con racionalidad según tus convicciones, aférrate a tus creencias. Evita las comidas que te producen gases. Sale el sol y con él las nuevas oportunidades para ti. Deja salir tu encanto, no lo reprimas. Se concreta una entrevista laboral

Horóscopo hoy Virgo 23 de septiembre de 2021

Virgo, en tus manos están las herramientas para lo que quieres lograr con la pareja. Superas obstáculos de una forma asombrosa. Estarás asumiendo responsabilidades con personas allegadas a ti. Posible mudanza. Nuevos caminos. Te ganas un dinero extra. Te cuidado con golpes en las piernas, esguince o molestia en un pie.

Horóscopo hoy Libra 23 de septiembre de 2021

Libra, inversiones beneficiosas, tomas tus precauciones, vas por lo que es seguro. Se activa el amor con alguien del pasado. Este es un nuevo comienzo para ti, aprovecha las oportunidades. Te preocupa tu seguridad financiera, se optimista y todo saldrá bien. Contarás con la ayuda de un familiar para salir adelante.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de septiembre de 2021

Escorpio, estarás preocupado por los requerimientos y presiones familiares. Todo se ordenará para bien. Preocupación por un pariente, por su salud o bienestar. Cuidado, la inestabilidad en las finanzas puede producir pérdidas. Es mejor ser un poco conservador y reservado. Le haces una aclaración a tu pareja.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de septiembre de 2021

Sagitario, empezarás en un nuevo empleo o experimentarás una nueva forma de ganar dinero extra. Retomas tus estudios. Una persona que empieza un trabajo contigo, te hará quedar mal, cuídate. Las semillas comienzan a brotar con fuerzas. No te enganches con problemas de tus compañeros, tampoco defiendas lo indefendible.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de septiembre de 2021

Capricornio, nuevas ideas vendrán para ti, alístate para esta etapa que involucra actuar con profesionalismo. Cuidado, alguien no te dice la verdad, pero conviene seguirle el juego preservando tus intereses. Atiende la salud, tendrás un malestar repentino. No te involucres en chismes. Piensas hacer ejercicios y dieta.

Horóscopo hoy Acuario 23 de septiembre de 2021

Acuario, sopesarás una situación donde entran en juego la discreción y la inteligencia emocional. Nuevas ideas que pensaras hacer en corto tiempo con excelentes resultados. Tendrás preocupación por un medicamento que no se consigue. Preocupación por pariente. No caigas en los mismos errores del pasado.

Horóscopo hoy Piscis 23 de septiembre de 2021

Piscis, te unes a un equipo de trabajo. Esta etapa es una transición importante en tu vida. Tiempos de madurez y consolidación de proyectos. Acontecimientos inesperados que te llenarán de expectativas. Superas una situación difícil relacionado con una relación amistosa o laboral. No abandones un asunto relacionado con ahorros.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

