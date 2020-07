Consulta aquí el Horóscopo de hoy, viernes 24 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de julio de 2020

Aries, la familia es lo más importante y debes protegerla ahora más que nunca. Hay una persona que por más que le hables no entiende y al final hará lo que desea, eso te desespera, es mejor que converses y lo aconsejes, no lo fuerces, pero debes dejar que tenga su propia experiencia. No discutas y guarda tus energías.

Horóscopo hoy Tauro 24 de julio de 2020

Tauro, si te caes aprenderás a levantarte, será parte de tu proceso de aprendizaje. Cada día se aprende algo nuevo, cambiando tu rutina de vida. Si estás teniendo mucho sueño durante el día, es porque estás muy cargado, haz meditación con música relajante, verás que en pocos días te sentirás mejor.

Horóscopo hoy Géminis 24 de julio de 2020

Géminis, debes hacer cambios en tus hábitos o entrarás en depresión. Noticia que no llega a tiempo te desespera, una llamada cambiará ese panorama. Empieza a comer saludable para que tu organismo se desintoxique. Cambia tu rutina de vida para que no decaigas, hay muchas cosas que hacer nuevas. Sé fuerte.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de julio de 2020

Cáncer, necesitarás sentirte acompañado y protegido, sobre todo en estos momentos. Se comunicará contigo una persona especial y te brindará el apoyo que requieres, te dará ánimos para seguir adelante. Te aconsejo que vivas un día a la vez, aprende a manejar tus emociones. Tu familia te necesita. Fuerza.

Horóscopo hoy Leo 24 de julio de 2020

Leo, el sol sale para ti y para los tuyos solo ten fe. Estarás ansioso con mil ideas en la cabeza, realiza labores que puedas hacer con facilidad y en corto tiempo. El arte será buena iniciativa para canalizar tus emociones. Escribe sobre lo que sientes como una terapia para sentirte con menos presión.

Horóscopo hoy Virgo 24 de julio de 2020

Virgo, mantente firme en tus decisiones, aunque te cueste a veces y lucha por cada cosa que deseas lograr, por más difícil que este la situación, tú lo vas a realizar. Ser constante traerá a ti grandes éxitos en todos los aspectos. Estarás muy sensible porque recibirás gestos de amor con pequeños detalles.

Horóscopo hoy Libra 24 de julio de 2020

Libra, reorganizarás documentos y resolverás un tema con juicios que se ha habían pospuesto por algún tiempo, que no se te escape ningún detalle. Tendrás buenas noticias. Cerrarás un negocio con éxito. Tendrás conversaciones con el banco para planificar unos pagos. En casa tendrás que organizar tus cosas.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de julio de 2020

Escorpio, ten cuidado que por ayudar a alguien puede que traiga problemas a tu vida, no todos agradecen tus esfuerzos y te sentirás decepcionado. Aléjate de conflictos y chismes entre tus amistades o familiares, mantente al margen para evitar problemas. Tu ayuda termina cuando esta empieza ser un problema.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de julio de 2020

Sagitario, actúa con rapidez y transforma esa energía, no te desesperes y piensa bien lo que vas hacer. Un acontecimiento imprevisto perturbará tu tranquilidad. No actúes impulsivamente. Todo puede cambiar si te actúas con calma. Consulta con otras personas, te brindarán apoyo y todo cambiará para bien.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de julio de 2020

Capricornio, recuerda ordenar y priorizar tus ideas, estarás resolviendo asuntos familiares, tomando decisiones importantes, así podrás encontrar una salida favorable para cada tema. Una de tus mayores virtudes es resolver los problemas de los demás, hazlo sin que te perjudique no lo olvides. Sé firme en todo.

Horóscopo hoy Acuario 24 de julio de 2020

Acuario, comienzas una nueva etapa en tu vida acompañado por gente que te quiere y respeta, Te ayudarán en un asunto amoroso que te tiene muy angustiado y que deseas resolverlo cuanto antes. Podrás seguir ayudando a quien más lo necesita. Aún te falta por luchar y servir a los demás. Recibirás una gran sorpresa.

Horóscopo hoy Piscis 24 de julio de 2020

Piscis, un mensaje que esperabas y había demorado cambiará tus planes, hoy. Te hablarán de una oportunidad de negocio, escucha bien y analiza con calma, puede que esta sea muy positiva para ti. Te sentirás motivado, pero con muchas dudas en tu mente, llénate de positivismo y toma la mejor decisión.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio