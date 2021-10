Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 24 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de octubre de 2021

Aries, hecho curioso con una llamada telefónica. Sales de un proceso alérgico. Debes aprender a escuchar a las personas que realmente te aman, quieren lo mejor para ti. Escucha las sugerencias de una persona experimentada, no hagas las cosas al azar. Tendrás una segunda oportunidad de reivindicarte. Dedícale tiempo a tu familia.

Horóscopo hoy Tauro 24 de octubre de 2021

Tauro, ten cuidado de contagiarte de una enfermedad de una persona cercana a ti. Son días de cambios, exterioriza esas buenas energías en un cambio de look. Busca las respuestas que buscas en tu interior. Intenta hidratarte un poco más, estás descuidando tu salud. Tomarás una decisión entre dos personas que quieres en tu vida.

Horóscopo hoy Géminis 24 de octubre de 2021

Géminis, estarás indeciso en tomar una oportunidad que te ofrece un amigo cercano. Descubrirán una mentira que has estado ocultando por mucho tiempo a tus familiares y amigos. Tendrás que tomar una decisión importante en la que deberás involucrar a tu familia. Vendrá un nuevo miembro que le dará alegría a su familia.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de octubre de 2021

Cáncer, no te dejes engañar, toma tú mismo tus decisiones luego de analizar la situación. Sentirás una decepción amorosa por una persona que muestra una cara que no es. No dejes tu relación amorosa a un lado por todos los compromisos que tienes pendientes, deberás organizarte. Tomarás la decisión de mudarte y empezar de nuevo.

Horóscopo hoy Leo 24 de octubre de 2021

Leo, una propuesta laboral que tendrás que analizarla a ver si te convienen. Te tocará reevaluar una decisión que involucra tu estabilidad económica. Encontrarás la fortaleza que necesitas. Estarás al frente de una discusión familiar que desestabilizará tu hogar. Participarás en una sorpresa para alguien especial.

Horóscopo hoy Virgo 24 de octubre de 2021

Virgo, las cosas cambian a tu favor, la mala racha llega a su fin. Emociones nuevas que experimentarás y te llenarán de alegrías desde lo más profundo. Se conciliador. Se armonía en situaciones difíciles. Visita a un familiar con alegrías. Te mantendrás aislado después de una decepción amorosa, abre tu corazón y vuelve a confiar.

Horóscopo hoy Libra 24 de octubre de 2021

Libra, tendrás apoyo económico por parte de una entidad financiera. Problemas legales o de papeles que se resuelve a tu favor. Mejora la comunicación con tus seres queridos. Se definen fechas para bodas o compromisos. Decisiones que debes tomar en el entorno familiar, tómate tu tiempo. Distanciamiento con un ser querido.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de octubre de 2021

Escorpio, escucha consejo de personas adulta antes de tomar una decisión final sobre un asunto de dinero. Debes tener más organización en lo que haces, debes ver claro lo que quieres. Deja de aferrarte a las emociones e historias del pasado, es hora de seguir adelante. No entregues tu corazón a una persona que no te corresponde.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de octubre de 2021

Sagitario, deberás demostrar más seguridad en lo que quieres y decirlo ya que no funcionara lo que planeas. Disfruta de la calidad y no de la cantidad, ahí encontrarás mejores resultados. Recibes una llamada de larga distancia. Viajes por negocio. Debes tomar la iniciativa para resolver un conflicto con una persona que quieres mucho.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de octubre de 2021

Capricornio, empezarás un cambio profundo en las relaciones laborales y mayores oportunidades de trabajo. Se disciplinado, mantén un orden. Conoces a una persona que te traerá confusión amorosa. Todo pasará, ten calma. Deja el temor de quedarte solo, el miedo aleja lo que quieres. Se presentarán nuevos retos que cambiarán tu día.

Horóscopo hoy Acuario 24 de octubre de 2021

Acuario, debes aprender a confiar en ti y en tus capacidades, la inseguridad solo puede hacer que pierdas importantes oportunidades. Un amigo con el que habías perdido el contacto vendrá a buscarte. Hay complicidad entre una persona y tú. Debes ver las cosas desde la soledad que vives, así serás más objetivo en lo que deseas.

Horóscopo hoy Piscis 24 de octubre de 2021

Piscis, buscan engañarte con la compra de un bien. Pondrás fin a una situación que te tenía preocupado. Eres innovador por naturaleza y eso es algo que las personas valoran de ti. Reunión con amigos recordando momentos inolvidables. Cuida tu alimentación Te cuidado, el amor debe ser de dos. Una cena en familia que disfrutarás.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

