Consulta aquí el Horóscopo de hoy, sábado 25 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de julio de 2020

Aries, te proyectarás hacia el futuro abandonando los prejuicios y asumiendo una posición de ganador. Deja en el pasado el miedo, la inseguridad y todo aquello que te atrasa. Tu bandera debe ser el autocontrol y la disciplina que te impulsa a seguir adelante. Momentos que te afligieron quedarán en el olvido.

Horóscopo hoy Tauro 25 de julio de 2020

Tauro, un poco de vivacidad no te queda mal a ti, que justamente eres tan reposado y sólido, siempre es bueno hacer algunos cambios. En el trabajo te ofrecerán nuevos retos, tú decides si aceptar o no. Tu familia necesita más apoyo de tu parte, no todo es trabajo, también es compartir con los tuyos.

Horóscopo hoy Géminis 25 de julio de 2020

Géminis, debes accionar, mover tus pensamientos hacia cosas muy concretas y volverte tenaz, no des espacio a la duda. Todo lo vivido te hará más fuerte de lo que puedas imaginar. Debes ser más inteligente en tus decisiones y no dejarte llevar por tus emociones. Harás un reclamo que incomodará, sé sereno.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de julio de 2020

Cáncer, tendrás la intención de modificar tu existencia. Si no cambias, si no rompes con todo lo conocido, la vida lo hará por ti. Cuida tus reservas de energía, debes tenerlas a tu disposición cuando termines con lo tóxico, cuando se vayan tus seres queridos o cuando salgas finalmente de tu casa hacia otra realidad.

Horóscopo hoy Leo 25 de julio de 2020

Leo, todo esfuerzo logrará su cometido, es lo justo y lo deseado, solo debes saber esperar. Deja a cada quien lo que le corresponde en cuanto a su responsabilidad se refiere. Todo llegará rápidamente a tus manos, toma la mejor decisión. Algo que te inquieta en casa se resuelve. Aclaras un conflicto en casa.

Horóscopo hoy Virgo 25 de julio de 2020

Virgo, cambios repentinos en lo laboral que te afectarán enormemente. Piensa en la posibilidad de independizarte, analízalo bien y busca opciones. Defenderás a una persona cercana de una injusticia. Cuidado por perder la cabeza por confusiones. Piensas mucho para hacer las cosas que sabes que tienes que hacer.

Horóscopo hoy Libra 25 de julio de 2020

Libra, debes manejar varias situaciones a la vez, ten orden y serenidad para no equivocarte en ninguna de ellas. Te pedirán ayuda en el trabajo, ten paciencia y sé un buen consejero, todos hablarán de ti de una forma positiva. Estás romántico e inspirado, dedícale unas horas al amor de tu vida, disfrútalo.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de julio de 2020

Escorpio, la verdad y justicia te ayudarán a aclarar tus caminos. Usa la prudencia pues el ambiente se pone tenso por temor a los cambios laborales repentinos. Estarás en búsqueda de tu equilibrio, será un poco difícil en estos tiempos, pero tranquilo todo pasará. Mejorarás tu aspecto físico. Época de cambios.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de julio de 2020

Sagitario, debes establecer prioridades y decidir sin titubear. Cuidado con las decisiones que tomes bajo presión, puede que te equivoques. Muchos ojos observan cada movimiento que haces en el trabajo, da lo mejor de ti y si puedes esfuérzate más. Tiempo de ajustes económicos y de arroparte hasta donde te alcance.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de julio de 2020

Capricornio, pasarás un momento inolvidable reunido con amigos muy cercanos, recordando tiempos pasados y personas que ya no están. Recibes un regalo, te sentirás sensible. Todo lo detenido toma por fin su curso normal, aunque con un poco de demora. Se hace justicia en lo que esperabas. Situación que esclarecer.

Horóscopo hoy Acuario 25 de julio de 2020

Acuario, la constancia, firmeza y decisión en la manera de ser o de actuar puede acercarte a alcanzar tus metas. Debes estar más en tu casa, no olvides a los que viven contigo y debes de disfrutas con tu familia. Planificarás un viaje por carretera. Recuperarás el tiempo perdido y verás resultados pronto.

Horóscopo hoy Piscis 25 de julio de 2020

Piscis, sentirás que tu alegría y tu felicidad son contagiosas y que se expanden a tu alrededor. Esto te hará muy feliz. Y comprobarás una vez más que es muy bonito dar, ya que recibes mucho más en el acto, en esa dicha de sentir corazones contentos cerca de ti. Todo pasará pronto y verás mejoras.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio