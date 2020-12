Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 25 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de diciembre de 2020

Aries, necesitas cambiar, alejar odios y rencores. Respira profundo y llénate de energía que traiga a ti cosas positivas y empieza a renacer. Cansancio por mucho trabajo o somnolencia por falta de descanso. Mantén la distancia de personas que son conflictivas. Aclara las cosas y erradica lo que ocasiona el problema.

Horóscopo hoy Tauro 25 de diciembre de 2020

Tauro, después de una larga espera y de muchos sacrificios, a partir de hoy empiezas a vivir una nueva etapa, llena de paz y felicidad y disfrutar de las cosas buenas que te ofrece la vida. Sigues en tu lucha personal, no declines. Se activará el amor, pero a la distancia. No escuches chismes, no pierdas tu tiempo.

Horóscopo hoy Géminis 25 de diciembre de 2020

Géminis, por más que sean pequeños los detalles, valorarás cada instante y más si es en buena compañía. Piensa que si valió la pena esperar. Utiliza tu intuición, hazle caso a esa voz interior. Tienes en tus manos el poder de hacer algo por y para ti, sal del encierro. Persona joven que llega a tu vida con pasión y afecto.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de diciembre de 2020

Cáncer, ten esperanza en lo que estás haciendo, ponle corazón y entusiasmo, vas por buen camino. Evita problemas por no saber controlar tu carácter. Esperas que en estos días se haga justicia con una situación que te tiene preocupado. Estarás con muchas personas a tu lado en una reunión familiar, cuídense mucho de la salud.

Horóscopo hoy Leo 25 de diciembre de 2020

Leo, esta será una muy buena etapa para ti. Es momento de curar todas las heridas del pasado. Volverás a respirar tranquilo y sin trabas, por fin estas libre y vuelas hacia algo realmente nuevo. Mantén as fuerzas de seguir adelante. Se te recomienda disfrutar de tu día haciendo deporte. Romance en puerta.

Horóscopo hoy Virgo 25 de diciembre de 2020

Virgo, sientes nervios de comenzar nuevas cosas en tu vida. tranquilo que todo empezara a funcionar cuando pongas más de tu parte, sin desanimarte en ningún momento, recuerda que el camino es largo. Condúcete con cuidado y con calma, enmienda tus errores con acciones positivas, sé feliz. Un familiar de lejos te sorprende.

Horóscopo hoy Libra 25 de diciembre de 2020

Libra, tienes la voluntad de decidir, decir sí o no cuando lo creas conveniente, que nadie te manipule. Cuídate de las tentaciones que puedan distraerte y alejarte de tus objetivos. Cambios positivos con tu pareja que le dan un viraje a la situación que están viviendo. Se arregla el problema que tienes en el amor.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de diciembre de 2020

Escorpio, nada en esta vida es fácil, todo lo que has recibido hasta hoy te ha costado mucho esfuerzo y te seguirá costando. Deberás buscar un tiempo para revisar tu vista. Deberás comer ligero, no olvides la dieta. Es preciso escuchar a los mayores, es tiempo de aprender. Organizas las próximas reuniones de trabajo.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de diciembre de 2020

Sagitario, con las personas que te aman, tienes que ser agradecido. Si quieres seguir creciendo en la vida, mira atrás y agradece todo lo que la vida te ha dado, sigue dando la mano a quien lo necesite y verás cómo se abrirán muchas puertas. Puede que presentes problemas en la piel o cuero cabelludo. Planificas tu trabajo.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de diciembre de 2020

Capricornio, deberás ir en búsqueda de otros horizontes que te permitan alcanzar lo que quieres, no te quedes enfrascado en una sola idea. El amor llega a tu vida de manera inesperada, probablemente a través de las redes. Recibirás una propuesta inesperada. Se perfilará el logro de una nueva posición en tu trabajo.

Horóscopo hoy Acuario 25 de diciembre de 2020

Acuario, la vida es para ser feliz y si se te complica deberás buscar simplificar las cosas. Tendrás que esforzarte más por alcanzar esas metas que dejaste a un lado. Es tiempo de comenzar de nuevo. Deja a un lado los pensamientos negativos que rondan tu mente. Harás un trabajo donde te ganas un buen dinero.

Horóscopo hoy Piscis 25 de diciembre de 2020

Piscis, has estado muy decaído y triste, creíste por un momento que no podías hacer las cosas bien. Esto ya pasó, desde ahora en adelante las cosas cambiarán, el cielo te bendice y te proporciona la sanación que necesitas para estar bien. Una persona conocida en tierras lejanas está pendiente de ti. Preocupación por familiar.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio