Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 26 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de octubre de 2021

Aries, la estabilidad de tus proyectos será guiada perfectamente por tu mano, llévalos al éxito absoluto. Concreta sin perder tu impulso, aunque todo se ponga difícil a tu alrededor. Algunas emociones te llenarán de alegría y esa felicidad se expandirá en todo tú ser. Celebra lo que mereces y no te sientas mal por ello, acepta lo bueno que pasa.

Horóscopo hoy Tauro 26 de octubre de 2021

Tauro, el éxito está en tus manos, simplemente debes tener el valor de hacerlo tuyo por completo. Serás capaz de ir más allá sin mirar atrás, doblegando tus miedos y avanzando paso a paso. Debes limpiar tu mente de energías negativas y abrirte a lo bueno por venir. La justicia está de tu lado y el liderazgo también. Todo lentamente se armonizará.

Horóscopo hoy Géminis 26 de octubre de 2021

Géminis, muchos verán tu gloria y algunos no estarán contentos, simplemente debes seguir adelante. Aleja de tu mente negatividades que no te pertenecen y ábrete al bienestar que está por venir. Las perturbaciones quedan fuera, el miedo debe quedar de lado, las dudas no deben ser parte de tu vida. Escucha con fuerza tu voz interior.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de octubre de 2021

Cáncer, conecta con tu fuerza generadora y creatividad absoluta. Deja de lado los conflictos y ya no le des importancia, no deben ser parte de tu vida. Deja de luchar sin poner en orden tus ideas, tu bienestar se mantiene si está en equilibrio tu mente y corazón. Puedes manejar tu mundo hasta construir el entorno que realmente deseas y mereces.

Horóscopo hoy Leo 26 de octubre de 2021

Leo, cuidado con pérdidas que no ves venir, debes mirar objetivamente y anticiparte a lo que venga. Medita cada decisión y no hagas nada a la ligera o por impulso. Tus emociones son un roble y así deben permanecer en estos momentos para no perder el control. Aprovecha lo que viene y llénate de bienestar y armonía para construir.

Horóscopo hoy Virgo 26 de octubre de 2021

Virgo, algunas turbulencias pueden llegar a alterarte con fuerza, guarda la calma. Toma el control de lo que construyes y conéctate con tu energía dominante. Tú liderazgo debe ser fortalecido y guiado desde tu enfoque energético. Prepárate para recibir buenas noticias, algunas no las esperas, pero serán de gran agrado.

Horóscopo hoy Libra 26 de octubre de 2021

Libra, las oportunidades llegan con un gran porcentaje de éxito asegurado. Empuña la espada y toma el mando, que aquí tú tienes la última palabra. Una gran energía te mueve desde adentro y te impulsa a seguir lleno de bienestar y buena salud. Deja de lado lo que perturba tu pensamiento, solo así podrás ver con claridad lo que te rodea.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de octubre de 2021

Escorpio, aunque te mantengas estable y lleno de vida, no te arriesgues más de la cuenta para mantener el bienestar que gozas. Debes ir más allá de tus miedos, sin importar cuál sea el desafío, serás capaz de librar con valentía cualquier batalla. Usa tus herramientas de mayor poder y eleva las probabilidades de éxito al máximo.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de octubre de 2021

Sagitario, tu éxito está ligado a tu tranquilidad y estabilidad, debes ir en armonía para conseguir sin duda lo que deseas. Resguarda tu espalda sin darle tu confianza ciegamente, ni a la ligera. Tu salud está totalmente estable, conectada al bienestar que te rodea. Vive el bienestar que mereces. Una traición puede jugarte una mala pasada.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de octubre de 2021

Capricornio, tu palabra será tu contrato, llegará a abrirte todas las puertas, pero por impulso también las puede cerrar. Conéctate con la energía solar que te motiva y te mantiene sano y equilibrado al máximo, no pierdas el control. Las uniones se fortalecen y te impulsarán a un alcance mayor que te hará mucho bien. No te desanimes, ponle ganas.

Horóscopo hoy Acuario 26 de octubre de 2021

Acuario, lucha por lo que quieres sin miedo, estás en el momento de conquistar. Será posible concretar tus sueños, si trabajas por ello, sin dudar del poder de tu voluntad. Afila tus palabras y lleva tu comunicación a un nuevo nivel, realmente haciendo llegar tu mensaje. El sol sale para tus proyectos y para impulsar cada nueva idea.

Horóscopo hoy Piscis 26 de octubre de 2021

Piscis, atrévete a luchar por lo que quieres, no te quedes en dudas o temores, arriésgate, por lo que sabes que te pertenece. La prosperidad está a un paso del camino, del centro de tu ser nace el impulso de voluntad. Lucha por lo que quieres sin dudar, lograrás que el bienestar llegué a tu entorno y se mantenga. Lucha por lo que quieres.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

