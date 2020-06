Consulta aquí el Horóscopo de hoy, domingo 28 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de junio de 2020

Aries, te sentirás con mucha vitalidad y con ganas de hacer varias actividades. Aprovecha esta energía para culminar lo que habías dejado a medio hacer. Tendrás resultados positivos en todo lo que te propongas realizar. Déjate llevar por tu creatividad, le darás un toque de genialidad a todo lo emprendas.

Horóscopo hoy Tauro 28 de junio de 2020

Tauro, alguien cercano te pedirá ayuda, no te hagas cargo de lo que no te corresponde, aunque esto signifique que esa persona se aleje de ti. Se abre un nuevo camino, no será fácil pero la perseverancia que te caracteriza será la llave que abrirá puertas, de ti depende como te manejes para lograrlo.

Horóscopo hoy Géminis 28 de junio de 2020

Géminis, cuentas con una capacidad de juicio y de visión muy elevados, lo que te ayudará enormemente en tu trabajo y en todo lo que te propongas realizar. Deberás mantener la constancia en tus decisiones. Aprovecha las oportunidades que se te presenten. Las experiencias vividas te servirán de gran ayuda.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de junio de 2020

Cáncer, deberás comenzar a organizar tus ideas, priorizar tus necesidades y poco a poco solucionarás las cosas que te preocupan. Te haces un enredo en tu mundo emocional que ocupa parte de tu mente y de tu tiempo, por eso no rindes lo suficiente y te cuesta concentrarte. Tómate un descanso y relájate.

Horóscopo hoy Leo 28 de junio de 2020

Leo, deberás equilibrar tus sentimientos y pensamientos para que todo fluya, y todo lo que deseas realizar lo cumplirás. Tu energía vital estará fuerte, pero deberás dosificarla y aplicar lo necesario en cada momento. Tienes la capacidad de resolver en corto tiempo los problemas que se te presenten.

Horóscopo hoy Virgo 28 de junio de 2020

Virgo, te mantendrás estable en todo lo que inicies. La vida te depara muchas sorpresas agradables. Tu genialidad estará hoy muy marcada en tu vida, así que aprovecha esta buena racha y la gran inspiración con la que cuentas para realizar todo aquello que tenías en mente y que te costaba terminarlo.

Horóscopo hoy Libra 28 de junio de 2020

Libra, notarás mayor estabilidad emocional y expresarás el amor hacia tu familia y tus amigos, tendrás detalles únicos que quedarán grabados en sus corazones. Será un buen día para llevar adelante tus proyectos con mayor cautela y serenidad que otras veces, pero con todo el entusiasmo que siempre pones.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de junio de 2020

Escorpio, contarás con un brillo especial en la manera de hablar y de expresarte ante los demás, podrás llegar a acuerdos importantes sobre trabajos o proyectos. Deberás hacer uso de tu solidez y de tu jovialidad para poder sacar adelante todas esas ideas y lograr el éxito deseado en el menor tiempo.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de junio de 2020

Sagitario, la suerte y el éxito que deseas rodean tu mente, deberás luchar más por lo que deseas y así lograr estabilizarte en el plano económico y también el personal. Te sentirás motivado y expresarás una alegría contagiosa que se notará a leguas. Disfruta de este gran momento con las personas que amas.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de junio de 2020

Capricornio, tu vida está dando un giro total, notarás que todo sucede de una manera muy fluida y muy beneficiosa para ti. Todos quieren estar a tu lado y confiarte sus deseos y sus problemas, pero deberás primero atender a los tuyos y luego a los demás. Tu cualidad es dar lo mejor de ti a los que te necesitan.

Horóscopo hoy Acuario 28 de junio de 2020

Acuario, deberás logras moderar tus emociones y así te tranquilizarás, ya que estás en un momento de alegría combinada con responsabilidad, situación que te confunde un poco y te distrae de tus obligaciones. Es tiempo de encontrar la solución a ese problema que ronda en tu cabeza, no pierdas más tiempo.

Horóscopo hoy Piscis 28 de junio de 2020

Piscis, tu vida se despliega como un abanico de posibilidades, deberás meditar bien qué camino tomar de ahora en adelante, depende de eso el éxito o el fracaso en el futuro. Tus proyectos saldrán adelante porque cuentas con creatividad, responsabilidad y dedicación, lo que te ayudará a cumplir tus metas.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio