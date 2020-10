Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 28 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de octubre de 2020

Aries, cuando todo parezca tedioso o lento, será buen momento para hacer cambios y que todo mejore. Un nuevo compromiso se asoma a tu ventana, el amor siempre te hace brillar. Adoptas una mascota, te hará mucho bien. Recuerdas a una persona que ya partió, no te entristezcas. Eres fuerte y superarás todo sufrimiento.

Horóscopo hoy Tauro 28 de octubre de 2020

Tauro, un favor hecho a un compañero provocará comentarios que pueden afectar tu trabajo, manéjate con prudencia. Los hijos necesitan de ti, dedícales más tiempo. Sentirás que alguien te sigue para robarte, manéjate con cuidado. Saldrás bien de una presentación en el trabajo. Llegarán buenos momentos, ten paciencia.

Horóscopo hoy Géminis 28 de octubre de 2020

Géminis, un consejo de un amigo llegará a ser muy importante para tu vida, estate atento. Embarazo a la vista, un nuevo nacimiento dará mucho de qué hablar. Estarás con dolencias físicas, el estrés se apodera de tu vida, debes relajarte. Evita discusiones sin sentido con personas cercanas. Cortaras una relación afectiva.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de octubre de 2020

Cáncer, tu romance estará viento en popa y se volverá cada vez mejor, aprovéchalo al máximo. Debes proteger a tu familia de personas que solo quieren dañarlos. Debes saber esperar y no desanimarte si algo no te funciona en los negocios. Llega un dinero para invertirlo en mercadería. Te reclaman una deuda pendiente.

Horóscopo hoy Leo 28 de octubre de 2020

Leo, te sientes cansado, agotado y aburrido. Es momento de que te tomes un tiempo para ti, relájate y empieza de nuevo. Nuevos desafíos se presentarán en tu camino, no los desaproveches. No pidas dinero prestado sin antes saber si lo puedes pagar, no te hagas de compromisos fuertes. Ten calma y paciencia todo se resolverá.

Horóscopo hoy Virgo 28 de octubre de 2020

Virgo, conversaciones con personas que te darán sus puntos de vista para mejorar en tu trabajo o negocio. Hechos curiosos con mascotas en casa. Cuida tu salud, puede que enfermes, no te descuides. Debes aprender a escuchar y tomar en cuenta concejos de los demás para mejorar en tu vida. cuidado con prestar un dinero.

Horóscopo hoy Libra 28 de octubre de 2020

Libra, un viaje que habías retrasado por la situación que pasaste se retomará nuevamente, toma tus precauciones. Te proponen un negocio, todo está en tus manos tú decides si aceptar o no. Este es un buen momento para comenzar de cero, anímate y empieza con fuerza ese emprendimiento. Será todo un éxito. Cree más en ti.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de octubre de 2020

Escorpio, no le des la espalda a lo que podría ser positivo en tu vida, abre bien los ojos y aventúrate a los nuevos desafíos que te da la vida. deja los rencores o resentimientos a un lado, debes avanzar. Chismes a tu alrededor que te enojan y te desaniman, no hagas caso y sigue adelante. Sorpresas y buen augurio en este día.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de octubre de 2020

Sagitario, evita el enojo, sobre todo si es en tu trabajo, puede ser perjudicial para ti. Tendrás la protección divina de los ángeles para poder salir de la situación que te encuentras. Se abre una luz de esperanza, todo pasará pronto. Ten fe. Logras la armonía que necesitas para salir adelante. Sorpresa en lo laboral.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de octubre de 2020

Capricornio, te obsequian un artículo de uso personal, es bueno ser agradecido. Deseos de emprender una vida en otro lugar, lucha por lo que deseas. Viajes que se postergan por problemas económicos. Fortalece tu corazón ya has sufrido mucho, no te dejes engañar. Saca esa energía que está dentro de ti para lograr tus sueños.

Horóscopo hoy Acuario 28 de octubre de 2020

Acuario, estás en un momento en tu vida, las cosas se darán de manera pausada pero segura, ten calma. Harpas cambios radicales en tu vida, dejas lo negativo atrás. Conversaciones con personas de tu mismo nivel o estatus social que te dan ideas para hacer crecer tu negocio. Cuídate de traiciones y no te dejes engañar.

Horóscopo hoy Piscis 28 de octubre de 2020

Piscis, estarás muy pensativo en estos días, tomarás la mejor decisión para resolver tus problemas personales. Te alejas de alguien que consideras que no te beneficia. Se aproximan tiempos de florecimiento, ahorra para los tiempos difíciles. Un nuevo amor llega a tu vida, sé feliz. Compras un obsequio para alguien especial.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio