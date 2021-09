Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 28 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de septiembre de 2021

Aries, se aproximan grandes noticias sobre una propuesta laboral, no debes perder la paciencia todo se dará en su momento. Resolverás todo lo relacionado con documentos de una vivienda. Tendrás la visita de una persona con la que habías tenido varias diferencias en un pasado, será un buen momento para arreglar las cosas.

Horóscopo hoy Tauro 28 de septiembre de 2021

Tauro, necesitas mucha más organización para llegar a tus metas, últimamente no has estado suficientemente enfocado. Evita malos entendidos con una mistad cercana, toma la iniciativa para arreglar las cosas. Una mentira que guardabas de hace tiempo es descubierta por un ser amado, deberás manejar esta situación.

Horóscopo hoy Géminis 28 de septiembre de 2021

Géminis, recibirás ganancias de un emprendimiento que te ha costado levantar, esto te ayudará a solventar alguna de tus deudas. Cuidado en la calle, algo ocurrirá que cambiará totalmente tus planes, deberás estar preparado. Hay un desequilibro en tu casa, debes poner orden y tomar mejores decisiones que beneficien a tu familia.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de septiembre de 2021

Cáncer, debes ponerte al día con los préstamos bancarios, no descuides el tema financiero. No interfieras en problemas en los que no tienes conocimiento, es posible que quedes mal parado. Tendrás las palabras precisas para alejar a una persona que ya no quieres en tu vida, para no lastimas los sentimientos de nadie.

Horóscopo hoy Leo 28 de septiembre de 2021

Leo, deberás luchar para llegar a esa meta que te has propuesto, sin embargo, tendrás inconvenientes en el camino. Buscarás ayuda espiritual para abrir tus caminos y tener una economía mucho más fuerte. Encuentras a una persona especial con la que podrás establecer una relación estable. Tu intensidad se desbordará fácilmente.

Horóscopo hoy Virgo 28 de septiembre de 2021

Virgo, una persona te ofrecerá ayuda económica, debes tener mucho cuidado con sus intenciones y lo que pida a cambio. Recibirás una sorpresa por parte de un grupo de personas que te tienen mucha estima, lo simple será lo más valioso. No te engañes ocultando tus sentimientos, saca a flote tus emociones y elige ser feliz.

Horóscopo hoy Libra 28 de septiembre de 2021

Libra, tendrás que organizar muy bien tu semana, ya que tantas actividades terminarán por agotarte mental y físicamente. Hay una noticia que tu familia te ha ocultado para no preocuparte, deberás tomarla de la mejor manera posible. No busques forzar las cosas, deja que el tiempo se encargue de traer esa persona nuevamente a tu vida.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de septiembre de 2021

Escorpio, surge un viaje por temas laborales, deja todo organizado. Recibes un regalo relacionado con un tema espiritual que será tu amuleto para enfrentar una difícil situación. Te devuelven un objeto que habías prestado hace mucho tiempo. Serás correspondido amorosamente y encontrarás la calma que tanto has estado buscando.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de septiembre de 2021

Sagitario, deberás prepararte mucho más para un nuevo reto profesional. se aproximan nuevos tiempos. Realizas una compra necesaria que mejora tu calidad de vida. Conversar con una persona mayor será la solución para despejar muchas dudas del corazón, no siempre somos los dueños de la verdad. Te rodea buena energía, aprovéchala.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de septiembre de 2021

Capricornio, te integrarás a un grupo que te brindarás nuevas oportunidades laborales. Debes tener cuidado con la cláusula de un contrato. Logras vencer un tema de salud y la vida te da una nueva oportunidad para vivirla al máximo. Los malos entendidos serán la causa para debilitar tu relación, intenta no entrar en conflictos y discusiones.

Horóscopo hoy Acuario 28 de septiembre de 2021

Acuario, aprovecha estos días para hacer gestiones de temas que has tenido pendiente, hay buenas energías para cumplir todo aquello que realices. Deberás ser mediador en un conflicto amoroso de dos personas muy cercanas a ti. Una separación será la causa de tu malestar emocional, sin embargo, será algo temporal, debes tener paciencia.

Horóscopo hoy Piscis 28 de septiembre de 2021

Piscis, obtendrás buenos resultados de una inversión que has realizado hace algún tiempo. Te buscarán para concretar una sociedad de un rubro que no conoces, busca orientación antes de aceptar. Deberás aprender a soltar si realmente amas, es lo más sano que puedes hacer ahora mismo. Ordena tu vida, no dejes ningún pendiente.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

