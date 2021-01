Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 29 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de enero de 2021

Aries, se aclaran malos entendidos con una amistad. Sientes miedo en la calle, cuidado con tu cartera. Lo que estaba detenido hasta ahora comenzara a avanzar lento, pero con resultados satisfactorios. Recibes una bendición del cielo, un nacimiento. Te entregas con amor a esa persona y logras lo que quieres.

Horóscopo hoy Tauro 29 de enero de 2021

Tauro, tienes que hacer valer tus derechos, debes hacerte respetar. Sé generoso con el que es egoísta, te traerá suerte. Llega una persona importante para ti en el aspecto económico. Tendrás conversación donde se aclaran las cosas. Asistes a un sitio donde tocarán temas importantes de trabajo. Te encuentras con amistades.

Horóscopo hoy Géminis 29 de enero de 2021

Géminis, mucho movimiento en el trabajo, te preocupa, pero deberás estar tranquilo. Alguien conocido recupera la salud. Compra y venta que te mantendrá ocupado. Todo lo que haces esta semana te saldrá bien. Nueva oportunidad en el amor. Deja el pasado atrás, no retrocedas por nada. Sube esos ánimos, todo pasará.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de enero de 2021

Cáncer, debes prepárate para luchar por lo que quieres, el que persevera vence. Saldrás adelante con un negocio o proyecto que promete crecer rápidamente. Conversación con una persona que te ayuda a resolver un conflicto. Cuídate de traiciones de amigos o familiares no confíes en nadie. La lucha es larga.

Horóscopo hoy Leo 29 de enero de 2021

Leo, nuevas ilusiones te motivan a seguir adelante, no retrocedas sigue avanzando. Cuidado con personas que hacen comentarios negativos, no te dejes influenciar por lo que escuchas o hablan de ti. Algo con un mensaje que recibes. Firmas de contratos o papeles importantes que se solucionan. Ten paciencia.

Horóscopo hoy Virgo 29 de enero de 2021

Virgo, te sientes atrapado en un lugar sin saber qué hacer, eres inteligente y siempre resuelves las cosas. Una nueva religión donde te dan apoyo y ayuda. Mira adelante, busca y lucha por lo que quieres. Cambios en tu vida muy cercana de manera positiva. Hombre que está muy cerca de ti te ayuda a lograr muchas cosas.

Horóscopo hoy Libra 29 de enero de 2021

Libra, cuidado con salidas de noche o a lugares donde se aglomere la gente. Deja el miedo y no te aferres a algo que puedas perder. Sentirás confianza en alguien que te han recomendado para un trabajo doméstico. Nuevas oportunidades que tocan a tu puerta. Estarás ayudando a persona del medio de la política. Deja el miedo.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de enero de 2021

Escorpio, viajes por negocio y celebraciones. Buena energía en esta semana. Alguien que crece a tu lado se va por estudios. Algo que no funciona, se aleja de ti. Cambios en esta nueva etapa, debes analizar cada situación y tomar la mejor decisión. Sales de un lugar muy molesto, evita las peleas. Vences a un enemigo.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de enero de 2021

Sagitario, nuevo proyecto que se concreta. Tu mayor privilegio y tu mejor fortuna será escuchar a tu corazón, seguir lo que tu sabiduría interna te dicte. Estarás más cercano a la verdad que nunca, prepárate. Te sentirás mejor que nunca. Ten precaución hoy, sobre todo al salir a la calle. Cuidarás a una persona cercana en su salud.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de enero de 2021

Capricornio, mantén el control de tu vida, no desmayes y sé firme. Estarás ahorrando para construir un mejor futuro para ti y tu familia. Sabes quién te miente y quien no, te alejas de personas negativas. Estás pensando en tu futuro y en nuevas relaciones. Un bienestar que llega a tu vida de manera serena y tranquila. Éxitos.

Horóscopo hoy Acuario 29 de enero de 2021

Acuario, cuidado de perder unos documentos. Debes comprometerte con algo o alguien. Alegrías y celebraciones en los próximos días, no olvides de cuidarte. Cumpleaños de una madre. No estés con personas de mala vibra. Concretas una cita. Nueva oportunidad para emprender y reinventarte, no te rindas. Eres fuerte.

Horóscopo hoy Piscis 29 de enero de 2021

Piscis, la rueda de la fortuna te traerá beneficios sorpresivos. Compra de ropa para una fecha especial. Algo que se estabiliza cuando otra se desequilibra. Nuevas relaciones y contactos, se fortalecen vínculos virtuales. Pendiente de un familiar desde la distancia. Caminos abiertos para algo que estás trabajando en secreto.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio