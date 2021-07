Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 29 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de julio de 2021

Aries, tomarás tu tiempo para decidir sobre el futuro de un proyecto, busca la asesoría adecuada y no te dejes llevar por tus impulsos, podrías equivocarte. Tendrás una fuerte e importante carga laboral. Surgirá un viaje por razones laborales. Ten mucho cuidado con las alergias. Sentirás que la pasión perdida en tu relación regresa nuevamente.

Horóscopo hoy Tauro 29 de julio de 2021

Tauro, te culparán de algo ene l trabajo o en la casa, tranquilo, se descubrirá que no tienes nada que ver, todo se aclarará. Alguien te hace una invitación para hablarte de negocios. Mide bien a quien le das apoyo. Te llevan un obsequio. Hablas con alguien sobre tu relación pidiendo consejos. Has ejercicios por tu salud. Cuida tu alimentación.

Horóscopo hoy Géminis 29 de julio de 2021

Géminis, te realizan un reclamo de mala forma y esto puede hacer que surjan rencores. Hay una situación delicada en tu centro laboral que debes resolverlo cuanto antes. Te tocará enmendar un gran error. Cuidado con los dolores en los pies, el mal calzado no es la mejor opción. Buscarás el amor en personas equivocadas y esto te traerá gran frustración.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de julio de 2021

Cáncer, evita enfrentarte con alguien que no conoces. Estarás revisando papeles y documentos legales que tenías pendiente por hacer. Te llamarán para plantearte un negocio, piensa bien antes de tomar una decisión. Mal entendido dentro de la relación que se aclara. Ten cuidado con la cervical. Alguien te cancela un dinero. Logras tu propio negocio.

Horóscopo hoy Leo 29 de julio de 2021

Leo, deberás cumplir una promesa que has hecho a un niño. Los problemas económicos se solucionan después de una racha de mala suerte. En caso de que tengas un auto, revisa muy bien los detalles técnicos antes de salir. Aumentan los dolores musculares. Decepción por parte de una persona que ocupaba un importante lugar en tu corazón.

Horóscopo hoy Virgo 29 de julio de 2021

Virgo, cuidado con discusiones con personas del ámbito laboral. Inviertes un dinero en un nuevo proyecto. Serás tu propio jefe. Ya es hora de darle un giro a tu vida, busca otros caminos. Pasarás por un momento difícil, no pierdas la calma. Malestar por el estrés. Todo saldrá bien. Te estabilizas con tu pareja. Rompes una relación de amistad.

Horóscopo hoy Libra 29 de julio de 2021

Libra, sentirás una montaña rusa de emociones, deberás mantener la calma y canalizar esa sobrecarga de energía haciendo meditaciones. Debes aceptar un apoyo económico que te está ofreciendo una persona sin malas intenciones. procura cambiar tu forma de pensar y se mucho más positivo. Tomarás una decisión relacionada con tu pareja.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de julio de 2021

Escorpio, ya no recibes dinero como antes, pensarás como tener más ingresos. Tendrás una oferta de trabajo, te reúnes con personas para buscar qué hacer. Tendrás la posibilidad de un encuentro con alguien especial, disfruta el momento. Ruptura de la relación amorosa, debes aclarar las cosas. Luego de un largo tiempo de sufrimiento, superarás tan difícil prueba.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de julio de 2021

Sagitario, será necesario controlar tu carácter para no herir los sentimientos de nadie. Evita traslados de larga distancia, debes cuidarte. Una persona extranjera te ayudará a impulsar tu negocio. No opines en algo que no estás seguro, debes tener la certeza antes de hablar. Recibes un obsequio de una persona mayor que es muy importante para ti.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de julio de 2021

Capricornio, te llegará una oferta de trabajo, buenas noticias para este día. Pensarás en comprar un auto. Arreglas papeles de una propiedad. Conversas con una amistad sobre un negocio y como ejecutarlo. Piensas en hacer un viaje. Te envuelves en algo religioso, te sostendrá tu fe. En el amor las cosas fluyen. No prestes dinero en este momento.

Horóscopo hoy Acuario 29 de julio de 2021

Acuario, debes tener paciencia con la realización de un proyecto, se llevará a cabo lento pero seguro. Sentirás tristeza por la pérdida de un familiar querido. No comentes tus proyectos con las personas que no son de tu confianza, guárdalos para ti. Surgen encuentros con amigos del pasado que te llenarán de recuerdos. Confía más en ti mismo.

Horóscopo hoy Piscis 29 de julio de 2021

Piscis, en el trabajo una persona te asesora y te ayuda a salir de un imprevisto. Alguien te falla y miente y eso no podrás perdonar. Cuidado con documentos que te traen problemas. Estás esperando un depósito de dinero. Busca tu paz interior. Una persona que vive lejos te expresará sus sentimientos hacia ti. Fuertes dolores de cabeza por el estrés.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio