Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 29 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de octubre de 2021

Aries, establece el liderazgo que por ley te toca y concentra tu energía en alcanzar el punto correcto para comenzar a crecer sin límite. Te has aferrado a los recuerdo a tal punto que no te deja continuar con el presente, date la oportunidad con esta persona que ha llegado a tu vida. El amor te reclamará tiempo de dedicación, no te descuides.

Horóscopo hoy Tauro 29 de octubre de 2021

Tauro, mal entendido entre una persona de alto cargo y tú. Deja las dudas a un lado y arriesga un poco más. Debes ser más comprensivo con las personas que en este momento están pasando por una mala situación. Optarás por tomar un rumbo mucho más espiritual para dar un cambio a tu vida. Concretas los estudios de algo.

Horóscopo hoy Géminis 29 de octubre de 2021

Géminis, lucharás hasta conseguir un meta que te has propuesto, sin embargo, una persona que está muy cerca de ti intenta perjudicarte para su propio beneficio. Tomas la decisión de retirarte de un lugar que te ha traído muchos problemas personales. El ambiente de trabajo está algo tenso y querrás que mejore.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de octubre de 2021

Cáncer, debes ignorar todos aquellos comentarios negativos que están haciendo hacia tu persona, ahora Deberás preocuparte un poco más por tu aspecto personal, han pasado tantas cosas que has descuidado tu apariencia. Con ayuda de una buena conversación podrás solucionar temas familiares pendientes.

Horóscopo hoy Leo 29 de octubre de 2021

Leo, encontrarás una entrada extra laboral que te ayudará a mejorar tus ingresos. Surge una importante conexión en una reunión con familia y amigos que puede cambiar tu vida. Saldrás muy bien favorecido en temas del amor, toda mejora repentinamente. Ten mucho cuidado con las decisiones apresuradas, piensa antes de actuar.

Horóscopo hoy Virgo 29 de octubre de 2021

Virgo, comienza a profundizar un poco más en la medicina natural para poder buscar otras alternativas de sanación. Sabrás aprovechas los dotes de comunicación que tienes para conseguir tus objetivos. Caes en un juego de seducción que no podrás parar, debes ser muy astuto a la hora de actuar. Cancelarás una deuda que te ha preocupado.

Horóscopo hoy Libra 29 de octubre de 2021

Libra, comienza la independización económica para ti, tienes que saber aprovecharla. La energía que mueve tu mundo la guardas en el interior y desde ahí la proyectas para alcanzar el espacio que deseas. Realiza cambios en tu alimentación, son necesarios. Descubres una conversación incómoda a tu pareja, antes de actuar debes comunicarte.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de octubre de 2021

Escorpio, ayudarás económicamente a una persona que, a pesar de no pedir tu ayuda, sabes que la necesita. Tomas una decisión importante sobre un compromiso. No puedes ceder el control de tus responsabilidades ni confiar demasiado en otros así por así. Dolores de espalda pasajeros por mala posición. Tendrás muchas energías esta semana.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de octubre de 2021

Sagitario, harás realidad el sueño de armar tu propio negocio, pero necesitarás estar enfocado para no distraerte. Comienzas una sociedad con una persona muy especial, procura que la comunicación sea clave para evitar malos entendidos. Canaliza tus energías de forma positiva, no seas impulsivo. Cambios positivos en tu ámbito personal.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de octubre de 2021

Capricornio, concentra tus energías que actividades que aportes cosas positivas a tu vida. Deja de ser tan distante, comparte con tus seres queridos todas esas alegrías y tristezas. Deberás cumplir con una promesa que has hecho a un ser querido, no lo olvidará. La firma de un documento da un cambio radical a tus planes.

Horóscopo hoy Acuario 29 de octubre de 2021

Acuario, obtienes un préstamo de una entidad bancaría, debes saber cómo invertir mejor tu dinero y no terminar en pérdida. Sentirás preocupación por algo que no se está dando en el tiempo que habías planificado, mantén la calma que si llegará. Te reúnes con personas positivas que te ayudan a crecer como persona.

Horóscopo hoy Piscis 29 de octubre de 2021

Piscis, debes tener una lista de prioridades para poder atender todos tus asuntos importantes y postergar aquellos que no son urgentes. Deberás solucionar un problema con una amiga del pasado, la comunicación será la clave para erradicar malos entendidos. Realizas un viaje por negocios que no saldrá muy bien, debes estar preparado.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO