Consulta aquí el Horóscopo de hoy, sábado 30 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de mayo de 2020

Aries, estás resistiendo la tempestad, pero todavía no es momento de bajar la guardia. Podrás solucionar algunos problemas económicos con un dinero que te llega. Comienza a valorar tu tiempo y dedícate a ti, a tu crecimiento profesional y a emprender nuevos retos. Estarás pendiente de alguien y la ayudarás.

Horóscopo hoy Tauro 30 de mayo de 2020

Tauro, estarás en plena búsqueda para equilibrar tus metas personales, de profesión o de estudios. Cuidado con decisiones apresuradas. No te agotes pensando siempre en lo mismo. Hay cosas o situaciones que no se pueden solucionar, y no puedes seguir con ese tema porque te estancas, debes seguir adelante.

Horóscopo hoy Géminis 30 de mayo de 2020

Géminis, debes cuidar tus finanzas, deja de quejarte tanto y actúa de una vez. Trabaja para vencer y no esperes que otros lo hagan por ti. Debes tomar decisiones urgentes para que se concrete una nueva oportunidad. Llegará a ti la ayuda esperada. Sigue luchando por lo que crees y quieres, no desfallezcas.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de mayo de 2020

Cáncer, tienes que aprender a dar lo mejor de ti para lograr una buena posición estratégica en tu trabajo. Pensarás en un negocio independiente que te ayudará a incrementar tus ingresos. Vivimos tiempos donde el trabajo en casa es importante y todavía no lo dominas bien, pero estás aprendiendo. No caigas en provocaciones.

Horóscopo hoy Leo 30 de mayo de 2020

Leo, esta podría ser una etapa que, por muy dura que parezca, será interesante para ti, un período de nuevos desafíos y pondrás en práctica todas tus habilidades, pero no estarás solo, sino rodeado de gente que te quiere y te comprende, estarán a tu lado alentándole y dándote fuerzas.

Horóscopo hoy Virgo 30 de mayo de 2020

Virgo, sufrirás una transformación a través de tu propia fuerza de voluntad, evita un conflicto con una persona entorno a tu trabajo, deseará perjudicarte. Debes tener calma y paciencia para que se den las cosas que planificaste porque habrá tardanza. Saldrás de una confusión sentimental.

Horóscopo hoy Libra 30 de mayo de 2020

Libra, le pondrás fin a un sufrimiento emocional y no permitas que tus pensamientos se apoderen de situaciones imaginarias negativas. Una nueva etapa sentimental muy positiva comenzará pronto. Es el momento de tener fe en el futuro y el retorno del optimismo, la liberación de las ataduras y la paz.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de mayo de 2020

Escorpio, hoy superas un momento difícil bajo el principio “mañana será otro día”. Todo pasará y la calma llegará nuevamente a tu vida. Estarás en reuniones familiares virtuales, reforzando así los vínculos. Invertirás un dinero para impulsar un proyecto puede que te interese la venta de productos vía Internet.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de mayo de 2020

Sagitario, un proyecto de largo alcance te mantendrá ocupado, pero valdrá la pena. Podrás lograr cumplir una meta, pero con ayuda. Reflejarás en redes sociales todos tus logros, llamarás mucho la atención y tendrás muchos seguidores. Te preocupará tu familia porque no podrás reunirte con ellos como quieres.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de mayo de 2020

Capricornio, tus ojos hablan por sí solos, para algunos eres un libro abierto. Deberás hacer algo muy preciso esta semana para que todo vaya por el camino que quieres y obtendrás los triunfos deseados. Necesitas pensar bien las decisiones que vas a tomar, no te precipites. Llega el éxito deseado.

Horóscopo hoy Acuario 30 de mayo de 2020

Acuario, debes prepararte para algo que llega de improviso a tu vida y exige que te muevas rápido. Sé paciente respecto a eso que quieres lograr. Discutes con un compañero de trabajo y pretendes aclarar las cosas de inmediato. Tendrás encuentros virtuales con compañeros del pasado muy provechosos.

Horóscopo hoy Piscis 30 de mayo de 2020

Piscis, transformas tu mente para adaptarte a cualquier situación. Estarás preocupado por la compra o alquiler de una vivienda, pon los papeles en orden. Pides un préstamo de dinero para invertir. Cuidado con los negocios que haces de manera riesgosa, puede que te asesoren negativamente. Abre bien los ojos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio