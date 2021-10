Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 5 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de octubre de 2021

Aries, te consolidas en el trabajo. En tu camino aparecerán buenas y valiosas propuestas de trabajo que no podrás rechazar por ningún motivo. Alguien está usando tu nombre, ten cuidado y abre tus ojos. Alguien no te está respetando. Deja a cada quien lo que le corresponde en cuanto a su responsabilidad se refiere.

Horóscopo hoy Tauro 5 de octubre de 2021

Tauro, aprovecha el momento, las oportunidades no se dan tan fáciles. Descubres que alguien te está mintiendo. Presta tu servicio a alguien. Sientes que alguien te quiere hacer una trampa. Sacas de tu vida a personas que no hacen bien su trabajo. Ha llegado el momento de iniciar una relación que será maravillosa.

Horóscopo hoy Géminis 5 de octubre de 2021

Géminis, mejorarán tus ingresos, esta vez deberás ahorrar para los tiempos difíciles. Aprende a distribuir tu tiempo para que realices más actividades y seas más productivo. Nuevos caminos en el plano laboral. El amor se activará y te sentirás inspirado. No escuches a gente chismosa que pueda confundirte. Sé tu mismo.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de octubre de 2021

Cáncer, tendrás pronto lo que por ley te corresponde, ten paciencia. Alguien cercano a ti supera un problema de salud. Tendrás algunos malestares físicos, pero serán pasajeros. Ten cuidado donde pones tus cosas, algo se te extraviará, pero lo recuperarás, no seas tan distraído. Ten paciencia y serenidad, todo llegará en su momento.

Horóscopo hoy Leo 5 de octubre de 2021

Leo, todo tu esfuerzo será recompensado en el momento que menos lo esperas. Noticias del extranjero esperanzadoras para ti. Lograrás solidez gracias a tu forma de actuar y enfrentar las cosas, todos tus sacrificios valieron la pena, sigue luchando que el camino aun es largo. Tu palabra clave es Cosechar. Se positivo.

Horóscopo hoy Virgo 5 de octubre de 2021

Virgo, no te dejes absorber por la pena y la depresión, todo pasará. Haz una oración para que te sientas mejor. No dejes que el vacío se te apodere de ti. Si es necesario busca ayuda. Alguien muy cercano te brinda el apoyo necesario y el amor te ayudará a sanar. Tu corazón quiere ser feliz, no dejes pasar la oportunidad.

Horóscopo hoy Libra 5 de octubre de 2021

Libra, te sientes muy cargado, debes de liberarte de esa mala energía, un baño con hierva buena te ayudará. Ponle fe. Te sentirás mejor. Vas a tener una premonición, haz caso a las señales. En el amor deberás tener cuidado con una relación con otra persona, no caigas en tentaciones. Alguien abusa de tu confianza.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de octubre de 2021

Escorpio, llega un dinero no esperado. Podrás resolver asuntos que estaban estancados. Estarás cambiando tu rutina, te costará adaptarte nuevamente, pero lo harás rápido y será para bien. Amores del pasado que aparecen nuevamente, date un tiempo para pensar y ver si dar una oportunidad o no, deja que fluyan.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de octubre de 2021

Sagitario, haz todo aquello que desees realizar de manera relajada y tranquila. En el trabajo, rompes el silencio y dices lo que piensas, ten cuidado y evita conflictos con tus superiores. Revisa la instalación de luz y agua de tu casa, evita inconvenientes. En tu casa dices algo que te angustia. Encuentro con amigos y agradables.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de octubre de 2021

Capricornio, mantén los ojos bien abiertos y confía en una persona en especial. Te sientes en el aire por cosas que no puedes concretar. Vas a pensar bien las cosas antes de tomar una decisión. Se consciente de quién eres y de lo que eres capaz de hacer cuando quieres lograr tus objetivos, valórate. Dolor de cabeza. Relájate un poco.

Horóscopo hoy Acuario 5 de octubre de 2021

Acuario, tendrás una entrevista para un trabajo, demuestra toda tu capacidad, muéstrate seguro y lo conseguirás. La felicidad llega a tu vida en esta nueva etapa, a pesar que las cosas han cambiado lo estás haciendo muy bien. Descubrirás una traición, aunque te molestes es mejor saberlo que vivir engañado. Abre los ojos.

Horóscopo hoy Piscis 5 de octubre de 2021

Piscis, deberás escuchar a un hombre con cultura e inteligencia porque su palabra te traerá luces. Vences obstáculos gracias a la ayuda de una persona importante. Por momentos piensas en irte de tu trabajo y por momentos en quedarte, esa indecisión hace que te estanques, agradece por el trabajo que tienes. Distráete un poco.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

