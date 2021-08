Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 6 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de agosto de 2021

Aries, cuidado con los errores que cometas, deberás aprender a reconocer cuando te equivoques, alguien puede que se queje por tu imprudencia. Una entrevista laboral te dará una gran sorpresa. Llamada de lejos que te tranquiliza. Controla el estrés. Se concretan los lazos amorosos y se oficializa una relación.

Horóscopo hoy Tauro 6 de agosto de 2021

Tauro, recuerda, no actúes guiado por tus emociones. Una persona mayor te ofrece ayuda económica. Estarás con más trabajo y responsabilidades. Nuevas oportunidades. Debes tomar una decisión importante. No tienes que quedarte en un lugar que no te está haciendo feliz, busca tu camino. Recibes un dinero que no estabas esperando.

Horóscopo hoy Géminis 6 de agosto de 2021

Géminis, piensa bien las cosas antes de hacerlas, deja a un lado los miedos e inseguridades y demuestra quién eres realmente. Tendrás un momento de confusión por una situación familiar. Inicias un trabajo en grupo. Tómate las cosas con calma. Vivirás al máximo el disfrute de compartir con tus seres queridos.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de agosto de 2021

Cáncer, aprende a tener paciencia, no todo sale como piensas. Te verás implicado en un comentario malintencionado. Alegrías por dinero. Tendrás que apoyar a un ser querido en una difícil situación. Recibirás una llamada del exterior que te ofrecerá una gran oportunidad. Recibes un regalo que te dará mucha alegría.

Horóscopo hoy Leo 6 de agosto de 2021

Leo, habrá cambios dentro de tu actividad económica, puede que te traiga algún percance. Tendrás la paz que necesitas después de ayuda espiritual. Busca la orientación en personas que tengan experiencia en lo que quieras conseguir. Tendrás la posibilidad de salir adelante únicamente tomando una decisión de cambio.

Horóscopo hoy Virgo 6 de agosto de 2021

Virgo, habrá retrasos en el cumplimiento de metas u objetivos, tranquilo que lo estarás solucionando. Participas en algo y logras llegar. Ten cuidado con lo que decretes. Te han hecho un trabajo que busca perjudicarte laboralmente. Buscarás en las personas que te rodean el cariño que ha faltado en tu hogar.

Horóscopo hoy Libra 6 de agosto de 2021

Libra, se activará nuevamente tu trabajo, empezarás un nuevo ciclo y tendrás que organizar nuevamente en tu tiempo. No olvides una deuda que tienes pendiente, de no cancelarla podrías tener grandes consecuencias. Debes compartir un poco más. Logras cumplir un propósito a corto plazo, debes tener paciencia.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de agosto de 2021

Escorpio, deberás ordenar mejor tu economía, que necesitarás que te alcance el dinero hasta que te equilibres nuevamente. Terminas un ciclo. Nuevas emociones. Lograrás sacar tu negocio adelante, solo debes mantener la constancia. Establece lazos sólidos con tus aliados y nos descuides esta relación.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de agosto de 2021

Sagitario, cambiarás tu rutina y mejorarán tus ingresos, pero poco a poco. Se positivo. Una persona buscará cerrar un negocio contigo, debes tener cuidado que tiene malas intenciones. Pon orden en tu vida. Deberás ser constante a pesar de cada uno de los obstáculos que se te presentarán. Noticias negativas te desmotivarán el día de hoy.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de agosto de 2021

Capricornio, descubrirás una nueva manera que te hará lograr la estabilidad que necesitas. Has estado sumergido en una gran inestabilidad, sin embargo, esta será temporal. No dejes a nadie de lado. No temas a lo que los demás opinen mientras tú te mantengas enfocado. Te involucran un comentario malintencionado.

Horóscopo hoy Acuario 6 de agosto de 2021

Acuario, tendrás una entrevista de trabajo de manera virtual, demuestra seguridad y lograrás ese trabajo que tanto anhelas. Aléjate de personas negativo. Un asunto relacionado con una vivienda se lleva a cabo. Tu creatividad llegará a su máximo punto y traerá el reconocimiento de muchas personas. Una persona llega a traer intrigas a tu hogar.

Horóscopo hoy Piscis 6 de agosto de 2021

Piscis, evita gastos innecesarios y no pierdas el tiempo en cosas sin importancia, deja ir lo que no funciona. Tomarás una difícil decisión relacionada a dos opciones que harán un cambio en tu vida. cuídate de las alegrías. Una amistad que espera por ti. Una mujer mayor te buscará para conversar sobre su situación amorosa.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio