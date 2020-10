Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 6 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de octubre de 2020

Aries, quieres hacer todo lo que habías dejado pendiente, deberás hace una a la vez y verás que todo fluirá de manera positiva. Deberás organizar tu agenda entre tu pareja y tu familia. Cancelas cuentas pendientes, pagas una deuda con alegría. Molestia por pago de una deuda, no te gusta que te presionen. Lucha y sé feliz.

Horóscopo hoy Tauro 6 de octubre de 2020

Tauro, tendrás los caminos abiertos para recibir nuevas experiencias, aprende y sigue adelante. Nuevas conversaciones sobre las nuevas condiciones en el trabajo. Noticias que recibes sobre algo que se materializa. Cumples un compromiso de palabra. Termina etapa en tu vida dando cabida a lo nuevo. Recibes un dinero.

Horóscopo hoy Géminis 6 de octubre de 2020

Géminis, recibirás una invitación, distráete un poco. Planeas un viaje, retrasos y molestias por ese vuelo. Deja de sentirte solo, hay personas que te quieren. Personas que conoces sienten el deseo de estar más cerca de ti. Un adolescente te pide explicación. Palabra clave la amistad. Cambios en hábitos alimenticios.

Horóscopo hoy Cáncer6 de octubre de 2020

Cáncer, deja la inseguridad en el pasado, tu tienes la fuerza de lograr todo lo que deseas. Confía en tu capacidad de hacer las cosas. Atento con quién te involucras sentimentalmente. Una persona se te acercará por interés y no por amistad. Cuidado con quien se te acerque puede que no le importe tus sentimientos.

Horóscopo hoy Leo 6 de octubre de 2020

Leo, te amistas con alguien que finalmente te tiende la mano y es digno de tu confianza. Cosas positivas se manifiestan de un día para otro, no te desesperes. Las situaciones rutinarias en tu vida pueden transformarse y traerte cosas buenas. Cuida tu salud, sobre todo en estos tiempos. Cambio de rutina en tu día.

Horóscopo hoy Virgo 6 de octubre de 2020

Virgo, una alteración en el trabajo repercute en el terreno sentimental, guarda clama pronto pasará. Participarás en una reunión, pero habrá imprevistos, ten cuidado. Debes organízate y planificar y no dejes temas inconclusos. El éxito está asegurado siempre y cuando te esfuerces y dediques tiempo a tus proyectos.

Horóscopo hoy Libra 6 de octubre de 2020

Libra, nuevos puntos de equilibrio que debes definir para no cometer errores. No te trasnoches, estarás agotado y puede que no rindas en el trabajo. Debes ayudarte a ti mismo y proponerte a lograr lo que deseas. Obtendrás logros, viene más trabajo. Una amistad con la que cuentas necesitará de tu apoyo. No estás solo.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de octubre de 2020

Escorpio, sientes que no te entienden, medita y calma tus emociones, pronto te sentirás mejor. Confía, se avecinan cambios. Deberás luchar con uñas y dientes por la persona que quieres. Consulta psicológica que te ayudará a superar tus miedos. Mantente firme frente a las fuerzas que se oponen a lo que tu deseas.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de octubre de 2020

Sagitario, buscas ayuda para solucionar las cosas con pareja. No trates de hacer las cosas sin ningún orden. No aceptes más de lo que puedas soportar por amor, valórate. Vive intensamente cada instante, pero con mucha responsabilidad. Mantén el control sobre tus emociones. La estrategia es seguir adelante con determinación.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de octubre de 2020

Capricornio, disfruta de lo que tienes y se agradecido. Oportunidad para mejorar las cosas en tu relación, basada en el apoyo mutuo y las luchas conjuntas. La autodisciplina rinde sus frutos. Permanecerás estable luego de una firme resolución. Mucha presión en el trabajo. Te dan una buena noticia que tiene que ver con dinero.

Horóscopo hoy Acuario 6 de octubre de 2020

Acuario, te preocuparás porque las cosas se están saliendo de control en tu casa, pon más atención. Libérate de malas energías. Nuevos proyectos para los que debes tomar mayor tiempo. Un familiar que necesita de una ayuda económica y te pide también apoyo espiritual o emocional. Debes creer en tu intuición.

Horóscopo hoy Piscis 6 de octubre de 2020

Piscis, sacrificio voluntario para obtener un bien. Dinero que llega y se va rápido como el agua. Viajes y sorpresas que te emocionan vendrán pronto. Sales de un lugar rápidamente por miedo a que te roben. Tranquilo las cosas fluyen de nuevo en tu vida sentimental. Un nuevo amor llega a tu vida. aprovecha cada oportunidad.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio