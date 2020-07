Consulta aquí el Horóscopo de hoy, martes 7 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de julio de 2020

Aries, necesitas utilizar la calma y la moderación y sobre todo el autocontrol, si te molesta algo toma aire antes de responder. Sigue tu sexto sentido, hoy tienes una gran percepción del ambiente y de los sentimientos que giran a tu alrededor. Podrás conseguir que tus asuntos pendientes se resuelvan.

Horóscopo hoy Tauro 7 de julio de 2020

Tauro, haz cosas que nazcan de tu corazón, será mejor decepcionada por las personas que te rodean. No te enterques en cosas que no van a resultar, por más que las estudies te darás cuenta que no funcionan. Realiza negocios rápidos y pequeños, te darán mejor resultado. Disfruta de lo tienes y compártelo.

Horóscopo hoy Géminis 7 de julio de 2020

Géminis, te sentirás pesado, cargado emocionalmente, es tiempo de hacer una pausa y pensar que es lo que te conviene en tu vida sentimental. No todo lo que quieres lo tendrás. Presta atención a temas que surjan en el hogar y haz que haya un buen ambiente familiar, de ti depende mucho la estabilidad en casa.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de julio de 2020

Cáncer, deberás hacer algunos cambios en ti vida: pon orden en tus ideas y equilibra tus emociones, aleja a quien debas y dale la oportunidad a quien ha estado a tu lado todo este tiempo. Arreglarás un problema familiar, tu eres el que da fuerzas a los tuyos y ellos se apoyarán en ti en momentos difíciles.

Horóscopo hoy Leo 7 de julio de 2020

Leo, ordénate financieramente, atiende todo lo que tengas que arreglar para que luego ya te dediques a realizar otras tareas de importancia, de esta manera saldrás adelante y todo lo superarás. Haz caso a tu intelecto y será todo mas fácil. Las emociones te jugarán una mala pasada y estarás muy sensible.

Horóscopo hoy Virgo 7 de julio de 2020

Virgo, la vida te enseña día a día el valor de la misma y de todo lo que tú puedes hacer sólo si te lo propones. No pierdas esa fuerza increíble que te caracteriza. El desánimo hace que pierdas energías y solo te traerán atrasos. Todo estará bien solo debes esperar el momento indicado. Resiste y vencerás.

Horóscopo hoy Libra 7 de julio de 2020

Libra, por fin podrás cumplir con lo que te propusiste hace un tiempo, el que persevera vence. Te has esforzado y ahora tendrás tu recompensa. Te plantearán un trabajo nuevo, evalúa si te conviene. No desesperes y tómate las cosas con calma, al principio deberás esforzarte más, luego todo se equilibra.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de julio de 2020

Escorpio, tu vida ha dado un giro insospechado. Todo esto te ha ayudado a conocerte mejor y ver desde otra perspectiva las cosas. Ahora puedes solucionar los problemas sin necesidad de pedir ayuda a nadie. Alégrate y aprovecha cada instante, aprendiendo cada vez más. Visitarás a alguien muy especial para ti.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de julio de 2020

Sagitario, por todo tu esfuerzo y sacrificio, la vida te recompensa con buenas noticias. Estás en el lugar que te corresponde estar, sé agradecido y sigue luchando por lo que deseas. En el trabajo te exigirán un poco más de lo normal, organízate mejor y cumple con lo que te piden, verás que será para mejorar.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de julio de 2020

Capricornio, te sentirás un poco cansado, trata de descansar antes de seguir con tus actividades para reponerte y poder rendir como debes. La paciencia es la clave para ti este día, has las cosas con calma y tranquilidad y lograrás tus objetivos. Tranquilo, terminarás lo que empezaste sin mayor problema.

Horóscopo hoy Acuario 7 de julio de 2020

Acuario, estarás pasando un momento especial en el que tienes mayor seguridad para exponer tus puntos de vista. Sabrás llegar a los demás de una manera más precisa. Te sentirás feliz de lograr un estado armónico de confianza y de unión entre todas las personas que te rodean, sobre todo en el trabajo.

Horóscopo hoy Piscis 7 de julio de 2020

Piscis, has aprendido a reconocer lo que realmente vale la pena y lo que no. No pierdas tu tiempo y empieza a vivir plenamente y sin ataduras. Aprovecha este día al máximo. Irradias un brillo especial que contagias. Atrae a ti la buena energía y recargarte para poder seguir luchando por lo que deseas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio